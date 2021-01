Coronavirus 18 gennaio, forte crescita di ricoveri e terapie intensive

Emergenza Coronavirus oggi 18 gennaio in Italia: forte crescita di ricoveri e terapie intensive, calano ancora i positivi.

Giornata difficile per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus in Italia, quella di oggi 18 gennaio: se infatti c’è un calo dei nuovi positivi e anche dei decessi, si registra una situazione pesante negli ospedali. Infatti, sono in crescita anche abbastanza decisa sia i ricoveri totali che i posti letto occupati nelle terapie intensive.

Ma andiamo con ordine: oggi il numero di nuovi positivi cala sotto quota 10mila e sono infatti 8.824 i nuovi casi registrati. In tutto i tamponi ammontano a 158.674 e sono come sempre comprensivi di quelli rapidi. Per quanto concerne i nuovi decessi, sono 377 e in tutto i morti da inizio crisi sono 82.554.

Dati Coronavirus oggi 18 gennaio in Italia: la situazione

Sono inoltre 14.763 i nuovi guariti e dimessi e questo fa scendere la soglia degli attualmente positivi, che sono così 547.058, oltre seimila in meno in 24 ore. Per quanto concerne il numero dei ricoveri totali, si vede invece una crescita: sono 168 in più le persone ricoverate e 41 in più quelle ricoverate in terapia intensiva. Se si guarda al dato dei nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva, questi sono 142 in più.

Si avvicina a quota tre milioni il numero degli italiani trovati positivi al Coronavirus dall’inizio della pandemia e quindi continua ad abbassarsi il tasso di mortalità rispetto alla prima fase. Ci sono dati confortanti per quanto riguarda il numero medio di persone contagiate nell’ultima settimana. Ci sono infatti stati 14.440 casi in media al giorno, ovvero il 18% in meno rispetto ai sette giorni precedenti e cala anche il numero medio di morti. Parentesi vaccini: sono 1,1 milioni di italiani che sono stati vaccinati.