Ciro Immobile, chi è la moglie Jessica Melena: foto, Instagram, carriera

Ciro Immobile, cosa sappiamo sulla moglie Jessica Melena: una vita dedicata completamente al marito e ai tre figli.

Jessica Melena è famosa per essere la moglie del famosissimo giocatore di calcio Ciro Immobile. Nata Trent’anni fa in un piccolo paesino in provincia di Chieti, Jessica è una ragazza semplice e dalle origini modeste. Nel 2009 Jessica ha vinto la fascia di reginetta di Miss Mediterraneo, e nel 2011 è stata coronata Miss Peugeo. Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata.

Jessica Melena e Ciro Immobile, una vita dedicata alla famiglia

Jessica Melena è approdata in televisione nel 2017, quando è stata una delle protagoniste del film documentario “Le Capitane”. Tuttavia, dopo l’esperienza la ragazza ha deciso di non proseguire una carriera in televisione e di dedicarsi invece a fare la mamma a tempo pieno. L’unica eccezione che si permetterebbe, ha raccontato lei stessa, sarebbe per partecipare a qualche talent show di ballo come “Ballando con le stelle”. La danza, infatti, è sempre stata una delle sue passioni più grandi.

Le sue origini sono davvero modeste, e Jessica conserva la semplicità con cui è cresciuta: suo padre era un postino, mentre la madre lavorava come cuoca. Dopo la maturità lei si è trasferita a L’Aquila per frequentare l’Università di Scienze delle Investigazioni e diventare criminologa, ma una volta conosciuto Ciro il suo sogno divenne quello di mettere su famiglia con lui. Jessica e Ciro si sono sposati il 23 maggio del 2014 al Santuario San Camillo di Bucchianico, il paese natale di lei. Nel giro di pochi anni la coppia ha avuto tre figli: Michela, nata nel 2013, Giorgia (2015) e Mattia (2019).