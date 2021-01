Cicciolina, rivelazione bomba: “Io, Berlusconi e quel rapporto…”

Ospite d’eccezione ad Ogni Mattina, Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha raccontato un piccantissimo retroscena nello spazio dedicato alle “confessioni”.

Nel corso di una lunga intervista con Adriana Volpe nello studio di Ogni Mattina, Ilona Staller, alias Cicciolina, si è soffermata tra l’altro sul peccato capitale dell’avarizia. L’ex attrice ha dichiarata di essere sempre stata altruista rispetto a tanti dei suoi ex fidanzati che non l’hanno trattata molto bene. In più ha rivelato un aneddoto “bollente” che riguarda Silvio Berlusconi.

La confessione bollente di Cicciolina

Ilona Staller ha descritto il leader di Forza Italia, come un uomo molto generoso, e ricordato di una loro vacanza insieme in Grecia, in amicizia. All’epoca (1973) lui era un imprenditore di successo, e la Staller racconta di aver partecipato a delle feste bellissime, organizzate da lui. A conclusione di quella vacanza, ha poi confessato, “mi è rimasta una mutanda di lui”, spiazzando Adriana Volpe .“La tengo per ricordo”, ha concluso Ilona Staller.

Non è tutto: Cicciolina ha anche raccontato di una volta che fu seguita nel bagno delle donne da un esponente politico molto in vista il quale, stregato dalla sua bellezza, voleva avere con lei un rapporto sessuale. Di chi si tratta? E com’è andata a finire? La Nostra non ha voluto rivelare esplicitamente l’identikit dell’uomo, ma ha disseminato una serie di importanti indizi, a partire dallo schieramento politico: a suo dire, era ai massimi vertici dell’allora partito socialista. Per saperne di più, basta cliccare sul video Instagram riportato qui sotto…

