Ecco la lista dei Carnevali più famosi del mondo.

L’Antica Roma è stata la prima ad introdurre feste in maschera chiamate Saturnali e dedicate al Dio Saturno. Oggi, invece, in ogni angolo del mondo, o quasi, si festeggia questa festa di colori e divertimento. Ecco la lista dei Carnevali più famosi del mondo.

Il Carnevale settecentesco dal sapore Rococò di Venezia

La Regina del Carnevale di Tenerife

Nizza e la Battaglia dei Fiori

Balli sfrenati e colori sgargianti a Rio de Janeiro

Binche e il Carnevale dichiarato Patrimonio Immateriale dell’Umanità

I Carnevali più famosi del mondo

I Carnevali più famosi del mondo sono veri e propri eventi. Sebbene ognuno di essi abbia dei tratti distintivi, unici ed inimitabili, hanno anche caratteristiche comuni. Il mascheramento è un tratto indispensabile. Da Venezia a Rio de Janeiro, per partecipare ci si deve attrezzare di maschera e di tanto buon umore.

Gli esperti sostengono che il Carnevale ha origini antiche, non è solo una festa di colori e allegria. Nell’Antica Roma, il Carnevale era sostituito da “i Saturnali” delle feste in onore del Dio Saturno tenute per festeggiare la fine dell’inverno e idolatrare l’inizio dell’estate. Il Dio avrebbe portato prosperità ed opulenza. Le maschere erano usate già all’epoca e scacciavano la malasorte e portavano fortuna.

Se i Saturnali erano feste all’insegna del divertimento sfrenato e lussuoso, nel Medioevo la Chiesa Cattolica cambiò un po’ la natura della festa e si creò così il Carnevale, dal latino “carnem levare“, ovvero “levare la carne”. L’ultimo giorno di Carnevale infatti combaciava e combacia tuttora con il martedì grasso.

Il Carnevale settecentesco dal sapore Rococò di Venezia

Il Carnevale di Venezia è uno dei più famosi in tutto il mondo, fascinoso ed intramontabile per lo stile impeccabile settecentesco dal sapore Rococò. Sebbene il primo documento ufficiale che parla di Carnevale come festa della città risalga al 1200 circa, questa celebrazione si è trasformata nel tempo e si è fermata alla fine del 700.

La Venezia del settecento era allora definita da personalità come Casanova, Boucher e Fragonard e rappresentava un mondo galante, decorativo e festante, proprio come il Carnevale di Venezia che ogni anno coinvolge turisti da ogni angolo del mondo.

Fra gli eventi da non perdere vi sono il volo dell’Angelo e la Festa delle Marie. Il volo dell’Angelo risale al 1500, quando un ambiguo funambulo turco arrivò alla cima del campanile tramite una corda fissata accuratamente al molo per poi scendere giù. Da allora, molti acrobati hanno eseguito in maniera eccelsa il volo dell’angelo fino al 1700 quando un acrobata sfortunatamente cadde. Da allora, questa tradizione è stata eliminata e ripristinata solo nel 2001 quando gli angeli hanno iniziato ad essere impersonati da atleti di fama internazionale.

La Festa delle Marie è una manifestazione millenaria e consisteva nell’accurata scelta di 12 giovani donne veneziane, graziose e povere, che durante il giorno della Purificazione della Vergine Maria, il 2 febbraio, celebravano le loro nozze. I nobili e il Doge donavano alle fanciulle abiti meravigliosi e gioielli costosissimi. Oggi, per commemorare l’evento, è stata istituita la sfilata delle Marie.

La Regina del Carnevale di Tenerife

Uno dei Carnevali più famosi in Europa e nel mondo è quello di Tenerife. Il Carnevale di Tenerife è caratterizzato da carri coloratissimi, da abiti esotici in stile caraibico e dalla musica allegra.

Il Carnevale si festeggia giorno e notte fino alla cerimonia de “el entierro de la sardina“, tradotto in italiano “la sepoltura della sardina“, durante il quale uno stravagante carro funebre brucia un gigantesco fantoccio a forma di sardina.

Fra gli eventi sensazionali del Carnevale di Tenerife vi è quello de “la Regina di Tenerife“. Questo evento è una vera e propria competizione di bellezza che ha come obiettivo selezionare la donna più bella che rappresenta a pieno lo spirito allegro e festoso dell’isola.

Nizza e la Battaglia dei Fiori

Il Carnevale di Nizza risale più o meno al 1300, quando il Conte di Provenza, Carlo d’Angiò, scrisse de “i Giorni gioiosi di Carnevale di Nizza“. Un evento in cui chiunque con l’ausilio della maschera e del travestimento poteva farsi beffa di tutto e di tutti.

I tratti distintivi del Carnevale di Nizza, però, risalgono al 1873, che grazie al Comité des fêtes, il Carnevale accrebbe di importanza e vennero introdotte le sfilate dei carri, le tribune a pagamento, gli illustrateurs e la regia strutturata ed organizzata.

Uno fra gli eventi salienti è la Battaglia dei Fiori, nata nel 1876, come un semplice scambio di fiori, nel tempo è divenuta il tratto distintivo del Carnevale più elegante della Costa Azzurra.

Balli sfrenati e colori sgargianti a Rio

E’ il 1800 quando nascono i cosiddetti blocchi, un gruppo o più gruppi di persone che sfilavano per le strade di Rio di Janeiro. Se da una parte si ispiravano alle maschere e ai costumi europei, dall’altra iniziavano ad introdurre danze e costumi della cultura africana.

Da più di 200 anni il Carnevale di Rio si è modificato e ha subito variazioni diventando un evento sempre più organizzato e strutturato.

Tutti i quartieri della città festeggiano il Carnevale di Rio in maniera unica ed inimitabile. Nel quartiere Ipanerma vi è lo spettacolo della Banda di Ipanerma, a Botofogo il Bloco dos Barbas si esibisce con un enorme cisterna d’acqua per “raffreddare gli ardenti spiriti dei festaioli”, a Flamengo vi è la Festa di Estica do Flamengo.

Infine, nel Sambodromo, nelle quattro notti di Carnevale, si tiene il vero Carnevale di Rio, quello conosciuto nel mondo per le sfarzose parate organizzate dalle scuole di Samba della città. Le parate fanno parte di una gara suddivisa in 7 divisioni che si contendono il premio per miglior parata dell’anno.

Binche, il Carnevale dichiarato Patrimonio Immateriale dell’Umanità

Il Carnevale di Binche si tiene in una piccola città del Belgio ed è stato riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. L’evento si svolge nei 4 giorni di Carnevale e si conclude con la sfilata dei mille Gilles.

Le origini dell’evento sono vaghe, non esistono fonti vere e proprie, ma solo la testimonianza scritta di un giornalista, Adolphe Delmée, che fece risalire il Carnevale al 1500 circa, quando gli Incas indossavano costumi simili a quelli che indossano oggi i Gilles, in onore di Filippo II e Carlo V.

I Gilles sono residenti di Binche (nessuno, a parte loro, può indossare l’abito tradizionale), che indossano l’abito folkloristico tradizionale, una camicetta colorata e i pantaloni decorati con ben 150 motivi. Come in foto, la camicia è imbottita di paglia e il collo fatto di nastri, pizzo e frange, inoltre, sul capo indossano un berette di cotone e ai piedi degli zoccoli di legno.

A cura di Chiara Scrimieri