Cagliari Milan Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Cagliari e Milan è il posticipo della 18esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Lunedì sera di grande calcio quello di oggi, con la sfida che chiude la 18esima giornata della Serie A TIM. Una giornata che ha confermato le aspettative di Inter e Napoli, le quali hanno ripreso la corsa alla vetta, occupata dal Milan. In particolare, i nerazzurri hanno avuto la meglio in maniera netta e agevole contro la Juventus.

Stasera dunque è la volta proprio dei diavoli rossoneri, che vogliono continuare a sognare e tenere a distanza i cugini nerazzurri, i quali al momento li hanno agganciati in vetta. Il Milan è ospite a Cagliari, contro una squadra in piena crisi di risultati e reduce da quattro sconfitte consecutive.

Precedenti di Cagliari – Milan e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera alla Sardinia Arena di Cagliari tra i padroni di casa e gli ospiti rossoneri di Milano è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Collection (canale 205). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Le due squadre finora si sono affrontate in Serie A ben 76 volte e i favori del pronostico, se guardiamo agli scontri diretti, sono decisamente spostati verso il Milan. Rossoneri infatti avanti nel computo dei precedenti con 42 vittorie contro le appena otto cagliaritane e ben 26 pareggi. La sfida si rinnova dunque stasera con il match della Monday Night che vede i rossoneri decisamente favoriti.

Cagliari e Milan, le due squadre in campo: le formazioni

Di Francesco e Pioli stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Nainggolan, Duncan; Joao Pedro, Sottil; Simeone.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Ibrahimovic.