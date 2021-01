Belen, messaggio subliminale a De Martino: Antonino ha qualcosa in “più”

By

Belen continua a condividere su Instagram la gioia per il suo nuovo amore, ma qualcuno rispolvera il passato…

Belen Rodriguez non è mai stata così felice. La love story con Antonino Spinalbese prosegue a gonfie vele e ormai da giorni si mormora che la 36enne modella argentina sia in dolce attesa. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram la Nostra ha raccontato di un affettuosissimo gesto che le ha riservato il suo nuovo amore: “I love you”, scritto probabilmente dal fascinoso 25enne con un pennarello sullo specchio. Ma ecco che Stefano De Martino, uscito dalla porta, rientra dalla finestra…

Belen al settimo cielo e (forse) in dolce attesa

Con il giovane hair stylist Belen Rodriguez è rinata dopo il (secondo) naufragio dell’amore con Stefano De Martino. La passione tra i due è alle stelle: non a caso la showgirl sudamericana su Instagram è tutta cuoricini e dediche zuccherose. Stuzzicata da un utente, però, la Nostra si lascia andare a un commento indirettamente offensivo nei riguardi del suo ex.

Belen si sente particolarmente fortunata e a chi le fa notare che lo è stata anche in passato risponde così: “Lo sono sempre stata, ma oggi di più”. Tradotto: ho finalmente trovato qualcosa di meglio. Inevitabile chiedersi come l’abbiamo presa i suoi ex, a partire da De Martino…

In tutto questo resta il mistero sulla dolce attesa. Belen è davvero incinta oppure no? A lanciare lo scoop è stato il settimanale Novella 2000, e pochi giorni dopo 361 Magazine ha confermato l’indiscrezione, sostenendo di aver avuto informazioni sicure da fonti vicine all’argentina. Chissà che nel prossimo post non spunti un pancino…