Bambino morto, arriva gravissimo in ospedale: “Aveva sintomi del virus”

Si indaga sulla vicenda drammatica di un bambino morto subito dopo il suo arrivo in ospedale. Aveva i sintomi evidenti del virus.

La Procura di Caserta sta indagando su un bambino morto nelle prime ore di lunedì 18 gennaio 2021. Il piccolo aveva solo 8 anni e risultava in stato di degenza all’ospedale di Caserta. Lì la famiglia lo aveva condotto con urgenza, dopo il manifestarsi di una crisi respiratorio, che sembrava essere un sintomo chiaro del Coronavirus.

Il decesso ha avuto luogo soltanto pochi minuti dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria. Il bambino morto era a casa nella località di Arienzo quando è sorta la gravissima problematica di salute. Ma già al suo arrivo il quadro clinico si era presentato come estremamente compromesso e le sue condizioni erano disperate. Su questa vicenda la Procura di Caserta ha disposto degli accertamenti.

Bambino morto, indaga la Procura: disposta una autopsia

Rientra in quest’ambito lo svolgimento di un esame autoptico ordinato per i prossimi giorni. Le analisi post mortem avranno il compito di fornire delle risposte precise riguardo a quelle che sono le cause che hanno portato alla scomparsa del bambino morto.

Attualmente la salma è posta sotto sequestro ed a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Un messaggio di cordoglio è giunto da Giuseppe Guida, sindaco di Arienzo. La comunità locale è in lutto per questo terribile evento. Si attendono i risultati delle osservazioni approfondite da parte del medico legale per capire poi se effettivamente il virus del Covid abbia attecchito all’interno del suo organismo.