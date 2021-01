Baby star di TikTok uccisa alla festa di compleanno dell’amichetto

Chassidy Saunders, baby star di TikTok uccisa in una sparatoria alla festa di compleanno dell’amichetto.

Una bambina di 6 anni residente in Florida, chiamata “principessa di TikTok” dai componenti della famiglia sui social media, è morta dopo essere stata colpita durante una sparatoria in una casa di Miami. Lo hanno detto le autorità locali. Non si conoscono molti dettagli su cosa sia accaduto e sul perché sia avvenuta la sparatoria.

Chassidy Saunders, questo il nome della piccola, era una delle tre persone colpite da armi da fuoco quando un uomo armato ha aperto il fuoco a una festa di compleanno di un altro bambino. La bambina è morta a causa delle sue ferite, ha riferito la WSVN. Altre due persone, non imparentate tra loro, sono rimaste ferite.

La piccola Chassidy Saunders aveva ottenuto il suo soprannome a causa dei video che la mostravano ballare con gioia, ha riferito il Miami Herald, che ha provato a ricostruire l’accaduto. Un lungo post su Facebook di un familiare ricorda invece chi fosse la piccola uccisa in quel modo barbaro. Il dipartimento di polizia di Miami non ha rilasciato i dettagli della sparatoria. Ieri sera, la famiglia della bimba ha tenuto una veglia di preghiera.

“Ho sentito ‘boom, boom, boom, boom, boom, boom’. È stato così veloce”, ha detto alla stazione televisiva un uomo, che ha rifiutato di dare il suo nome. I vicini di casa hanno raccontato di aver sentito 10 o 15 colpi di arma da fuoco esplodere. Stando ai resoconti, la piccola e e uno dei due adulti sono stati portati d’urgenza in un ospedale della zona in condizioni critiche. Per la bambina non c’è stato nulla da fare.