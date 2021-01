Audrey Taotou, chi è l’attrice: età, foto, carriera

Audrey Taotou è un’attrice francese, conosciuta per il suo ruolo nella pellicola Il favoloso mondo di Amélie.

Audrey Taotou è nata il 9 agosto 1976 a Beaumont, una cittadina del dipartimento Puy-de-Dome nell’Alvernia, in Francia. Si è iscritta all’Università per studiare Lettere Moderne ma, quando ha scoperto la sua passione per la recitazione, ha lasciato gli studi intraprendendo la carriera nel mondo dello spettacolo.

Ad oggi Audrey Taotou è una delle attrici francesi più richieste e pagate e nel corso della sua carriera ha ricevuto 2 candidature ai premi BAFTA e 5 candidature al Premio César, vincendolo una volta. Ciò nonostante non ha mai abbandonato lo scenario francofono per approdare a Hollywood, in quanto è molto legata alla sua terra d’origine, la Francia. L’unica eccezione è stata per il ruolo secondario ne “Il Codice da Vinci” al fianco di Tom Hanks.

Audrey Tautou: i successi e la vita privata

Tra i successi maggiori della carriera di Audrey Tautou si ricorda il film della regista Anne Fontaine del 2009, “Coco avant Chanel – L’amore prima del mito“. In questo biopic, l’attrice interpreta la famosa stilista dalle origini al successo. Il legame con Coco Chanel non finisce qui, in quanto Audrey è stata anche testimonial in una pubblicità della famosa maison per Chanel n.5.

E’ celebre per il suo ruolo di Amélie Poulain ne “Il favoloso mondo di Amélie“, del 2001 e diretto da Jean-Pierre Jeunet. Nel 2019 ha preso parte alla pellicola “Jesus Rolls – Quintana è tornato” dove interpreta un ruolo più maturo. Amante della privacy, non si hanno informazioni sulla vita privata dell’attrice, anche se sembra essere single.