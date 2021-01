Antonio Zequila, mamma Carmela: perché la donna è famosa

La vita privata di Antonio Zequila, mamma Carmela ha cambiato la serratura di casa: ma perché la donna è famosa.

Classe 1964, nato ad Atrani, in provincia di Salerno, Antonio Zequila è noto per le sue tante relazioni sentimentali. Tra queste ricordiamo Milly D’Abbraccio, Eva Robin’s, Ivana Trump e Lory Del Santo. Invece, per nove anni, fino a quello appena trascorso, è stato fidanzato con la dentista Marina Fadda.

Leggi anche–> GF Vip, Antonio Zequila torna nella Casa: ecco le prime indiscrezioni

Insomma, è attualmente lo scapolone d’Italia, secondo molti, e questa cosa non sarebbe andata giù a mamma Carmela, che glielo avrebbe fatto molto pesare. Lo stesso Zequila ha infatti raccontato che la madre ha preso una decisione drastica. Ovvero quella che cambiare la serratura di casa.

Leggi anche –> Antonio Zequila, ex Marina Fadda: la rottura dopo il Grande Fratello

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Carmela, la mamma di Antonio Zequila e il suo passato nel cinema

Ha raccontato Zequila parlando del suo rapporto con mamma Carmela: “Vuole che metta su famiglia. Forse ha ragione. E’ molto protettiva. Sono io adesso il genitore di mia madre e prima di mio padre, che ora non c’è più. Facciamo un contest e aiutatemi a trovare moglie”. La donna – interpellata dal quotidiano ‘Il Tempo’ – sembra molto risoluta rispetto alla necessità che il figlio prenda moglie. “Deve sposarsi, ha 57 anni. Vorrei che trovasse una donna per il futuro”, dice mamma Carmela.

La donna – questo forse non tutti lo sanno – ha avuto delle esperienze nel mondo dello spettacolo. Se il figlio ha esordito sul grande schermo in Delizia, film del 1987 firmato da Joe D’Amato, con uno dei suoi pseudonimi, ovvero Dario Donati, la mamma di Zequila, la signora Carmela ha avuto addirittura dei ruoli per registi importantissimi, come Franco Zeffirelli. La donna ora vorrebbe che Antonio Zequila mettesse su famiglia. E che le facesse godere la vecchiaia: “Non ce la faccio più, troppi abiti da lavare”, sostiene.