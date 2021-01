Una coppia ormai scoppiata dalla scorsa estate a Uomini e Donne, pare avere un futuro insieme, secondo alcune indiscrezioni.

I protagonisti dell’indiscrezione che ha lasciato a bocca aperta i fan di Uomini e Donne di Maria De Filippi sono Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. La coppia era scoppiata l’estate scorsa e la notizia della rottura tra i due è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per tutti, dato che non c’era stata nessuna intervista o dichiarazione che avrebbe potuto far presagire quello che sarebbe successo. Ma adesso un gossip è tornato a far sognare i fan della coppia Tara-Cristian e pare che si sia un possibile avvicinamento tra i due.

Uomini e Donne, Tara e Cristian di nuovo insieme?

I due erano tra le coppie più amate di Uomini e Donne e una volta usciti dal programma e sposati, avevano anche partecipato a Temptation Island, per poi lasciarsi l’anno scorso improvvisamente, spiazzando tutti. Alcuni indizi hanno fatto però presagire un possibile riavvicinamento tra Tara e Cristian.

Leggi anche–> Uomini e Donne, Tina dichiara guerra a Gemma: “Vado alla Polizia”

Tara, dopo la rottura con Cristian, aveva dichiarato di voler tornare nella sua città natale, a Venezia. Ma prima di tornare a casa, pare si sia fermata per una tappa a Roma, città in cui dimora il suo ex marito. Molti hanno pensato ad un possibile incontro tra i due, durante il soggiorno di lei nella capitale. Ma c’è di più! Tara ha iniziato a indossare i gioielli che la legavano alla storia d’amore con Cristian e tutti questi particolari non sono certo passati inosservati!

Leggi anche–> Uomini e Donne, caos in studio: Ida Platano e Riccardo Guarnieri ai ferri corti

Il gossip corre anche se non ci sono state finora dichiarazioni o smentite da parte di nessuno dei due e non resta che aspettare qualche informazione in più da Tara che, a differenza dell’ex marito, è molto attiva sui social e ha deciso di rimanere nel mondo della televisione, sotto ai riflettori.