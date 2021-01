Uomini e Donne, per una coppia amatissima è finita | L’annuncio sui social

Un lungo e sofferto messaggio sui social ha annunciato ai fan di un’amatissima coppia di Uomini e Donne che ormai è finita.

L’annuncio è arrivato proprio oggi 17 gennaio con un lungo messaggio sui social in cui veniva dichiarata la fine della storia d’amore tra due tra i più amati partecipanti del dating show più famoso della televisione italiana, Uomini e Donne. I fan della coppia sono rimasti davvero senza parole e shockati dalla notizia inaspettata, che li ha lasciati con l’amaro in bocca. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, ormai non stanno più insieme

Si tratta di Sara Shaimi e Sonny Di Meo, tra le coppie più amate uscite dal programma di Maria De Filippi ad essere purtroppo scoppiate. Lo ha annunciato Sonny con un lungo messaggio nelle sue stories instagram, dichiarando anche di non sentirsela al momento di parlare in un video, preferendo scrivere.

“Visto il contesto nel quale ci siamo conosciuti io e Sara e visto l’affetto che ci avete mostrato sempre, è giusto che sappiate che dopo un lungo periodo di incomprensioni ed essendoci accorti di avere una visione di vita completamente differente (così come i nostri caratteri), io e Sara non stiamo più insieme“ – questo il messaggio che ha chiuso la storia d’amore tra Sonny e Sara.

Sonny ha poi aggiunto: “Al di là del contesto in cui due persone si conoscono, poi è solo col tempo che si conoscono per davvero e a volte dura per sempre, a volte rimane solo il ricordo.” Da parte di Sara, invece, non è arrivato ancora nessun messaggio o dichiarazione e non resta che aspettare eventuali sviluppi. Era da tanto che si vociferava su una possibile rottura tra i due, ma entrambi avevano sempre tentato di scacciare i gossip a riguardo.