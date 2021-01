Infortunio choc, cade su un chiodo a bordocampo: panico in campo

Attimi di paura durante la sfida del Torneo di Clausura messicano con l’infortunio a bordocampo: è caduto su un chiodo

Assurdo quant’è successo durante la sfida tra Necaxa-Atlético San Luis nel Torneo di Clausura messicano. A bordocampo il difensore Unai Bilbao è caduto un chiodo nel ginocchio, che era posto vicino ad un telone pubblicitario. Così il centrale spagnolo ha dovuto apporre sul ginocchio diversi punti, ma subito gli è tornato il sorriso ironizzando sul suo profilo Instagram: “Peccato non siano buoni per la classifica”. In campo tutti i compagni si sono preoccupati così come gli avversari. Dopo un contrasto con un avversario, il calciatore originario di Bilbao è rimasto a terra per diverso tempo venendo curato velocemente dallo staff medico.

Infortunio choc, tanta preoccupazione per la fidanza

Unai è arrivato in Messico nel 2018, dopo aver giocato per quattro anni nell’Athletic Bilbao. Un grosso spavento anche per la fidanzata, che si trovava in tribuna dello stadio, ma il peggio è passato con il giocatore che si è ripreso subito alla grande. Ora dovrà curarsi a casa prima di tornare in campo dopo aver collezionato undici presenze condite anche da due gol con la maglia del Necaxa. Soltanto un brutto spavento per il difensore spagnolo.