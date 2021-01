Sabrina Salerno spiazza tutti: “Gli uomini? Troppo pochi”

Sabrina Salerno riesce a conquistare i suoi fan anche con una dotta citazione letteraria. Ecco cosa scrive su Instagram.

“Siamo donne oltre le gambe c’è di più” cantava Sabrina Salerno insieme a Jo Squillo in una canzone che ha segnato un’epoca, e in fondo sempre attuale. La cantante, showgirl e attrice genovese, classe 1968, ne ha appena dato un’ennesima dimostrazione sui social.

Sabrina Salerno in vena di riflessioni

Nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram Sabrina Salerno propone, oltre a una sua bellissima foto, una raffinata citazione letteraria: “Siamo uomini o caporali?! Più vado avanti, più scopro che di caporali ce ne sono tanti, di uomini pochissimi. Caporali vede, sono quelli che vogliono essere capi. C’è la guerra e sono capi. C’è la pace e sono capi. Sempre gli stessi. Io odio i capi come le dittature, le botte, la malacreanza, la sciatteria nel vestire, la villania nel parlare e mangiare, la mancanza di puntualità, la mancanza di disciplina, l’adulazione, i ringraziamenti. Principe Antonio de Curtis. (intervista con Oriana Fallaci)”.

Sabrina Salerno è d’accordissimo con Totò, visto che commenta a lettere maiuscole: “PURA ATTUALITÀ”. Resta da capire come mai abbia sentito di condividere con il suo pubblico virtuale una riflessione come questa. Sarà appena stata delusa da qualcuno? Sentirà la mancanza di un uomo in particolare in questo momento della sua vita? O semplicemente la pensa così, punto e basta? Chissà. I suoi fan e followers, intanto, hanno molto apprezzato: “Buonasera Sabri hai ragione ❤️❤️💋❤️💋”, scrive uno tra tanti…

