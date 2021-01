Roma, i giocatori in prestito: dove giocano e rendimento

Nel corso degli anni la Roma ha saputo sempre allevare giovani di prospettiva nel settore giovanile giallorosso: tanti in prestito

La Roma continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato pensando anche ai numerosi giovani in circolazione. La società giallorossa è molto attiva monitorando anche i tanti giocatori in prestito. Al momento il talentuoso giocatore, Alessio Riccardi, è volato in prestito al Pescara, mentre Antonucci si trova attualmente alla Salernitana. In giro ci sarebbero anche Alessandro Florenzi, che ha vinto la Supercoppa francese pochi giorni fa con il PSG, mentre Under e Kluivert potrebbero tornare nella Capitale dopo le loro esperienze rispettivamente al Leicester e Lipsia.

Roma, i giocatori in prestito: da Olsen a Coric

Altri calciatori di proprietà della Roma sono volati in prestito in Serie B, come il giovane Pezzella alla Reggiana, mentre il bomber Zan Celar si trova alla Cremonese. In prestito al Venlo c’è anche il talentuoso centrocampista Ante Coric, che non è esploso definitivamente nel calcio che conta. Infine, Robin Olsen è il portiere di riserva dell’Everton targato Carlo Ancelotti, mentre il centrocampista francese Steven Nzonzi è tornato in patria in prestito al Rennais.