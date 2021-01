Oroscopo del giorno, lunedì 18 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Una nuova ed entusiasmante settimana è alle porte. Ecco a voi dunque le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 18 Gennaio 2021.

Il primo mese nel nuovo anno è oramai entrato nella sua seconda metà, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa succederà durante la giornata di oggi. Che cosa avranno in serbo per noi il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di scommettere e lasciarsi andare? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì 18 Gennaio 2021.

Lunedì 18 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Buone notizie per voi durante la giornata di oggi, soprattutto per quel che riguarda gli affari ed il lavoro. È il omento giusto per proporre nuove idee e nuovi progetti. Abbiate fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità.

Toro. La giornata di oggi si prospetta decisamente intensa e proficua. È il momento giusto infatti per concludere trattative e per risolvere una volta per tutte le questioni più tediose. Non trascurate gli amici e i famigliari, potreste pentirvene.

Gemelli. L’amore sarà nell’aria durante la giornata di oggi, e voi fareste bene a tenere gli occhi aperti. Nuovi incontri potrebbero infatti farvi battere forte il cuore. Cercate però di non essere troppo distratti, soprattutto sul lavoro.

Cancro. Avrete bisogno di tutta la vostra pazienza durante la giornata di oggi. Qualche collega potrebbe farvi uscire dai gangheri, e voi dovrete tirare fuori gli artigli per far valere le vostre idee. Procedete a testa alta senza timore, si risolverà tutto per il meglio.

Leone. Le prossime 24 ore potrebbero rivelarsi decisamente improduttive. Molto probabilmente avete bisogno di evadere e di dedicare a voi stessi un po’ di tempo. Cercate però di non trascurare troppo i vostri doveri.

Vergine. Durante la giornata di oggi fareste bene a pesare le parole prima di pronunciarle. Potreste infatti involontariamente ferire i sentimenti di una persona cara. Cielo sereno per quel che riguarda gli affari: fidatevi del vostro istinto e non sbaglierete.

Bilancia. La vostra giornata sarà annebbiata da un velo di preoccupazione e di ansia. Dedicare un po’ di tempo alla meditazione ed alla spiritualità potrebbe essere un consiglio vincente, in grado di farvi recuperare un po’ di serenità.

Scorpione. Il lavoro oggi andrà decisamente a gonfie vele. Non è il periodo adatto all’amore e ai sentimenti, dunque sarebbe meglio procedere con cautela. Un po’ di sport, specie se a contatto con la natura, potrebbe essere un’ottima valvola di sfogo.

Sagittario. Il consiglio migliore per quel che riguarda la giornata di oggi è quello di rimanere al fianco degli amici e delle persone care. È in arrivo per voi un periodo di cambiamenti, e voi fareste bene ad essere preparati.

Capricorno. La giornata si prospetta per voi decisamente fortunata. Tutti gli astri saranno dalla vostra parte, e voi fareste bene a sfruttare al meglio ogni opportunità. Tenetevi stretti gli amici, soprattutto quelli che occupano un ruolo importante all’interno della vostra vita.

Aquario. Le prossime ore si riveleranno per voi decisamente produttive. Lanciatevi senza indugio verso nuovi progetti, e non abbiate timore di dare il massimo. Presto potrete finalmente riposare e godere dei risultati del vostro duro lavoro.

Pesci. Molto probabilmente avvertirete oggi la necessità di evadere e di staccare un po’ la spina. Il consiglio migliore è quello di assecondare i vostri bisogni e di dedicare a voi stessi e ai vostri hobby tutto il tempo necessario.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.