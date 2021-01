Ornella Vanoni, chi è il figlio Cristiano e cosa fa nella vita

Cristiano Ardenzi è il figlio di Ornella Vanoni e suo marito Lucio. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Cristiano Ardenzi è il figlio di una delle più famose cantautrici italiane, Ornella Vanoni, ma si è sempre stato molto lontano dalle luci della ribalta, soprattutto per volontà della madre. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Cristiano Ardenzi

Diciamo subito che su Cristiano Ardenzi si sa davvero poco, se non per qualche informazione rivelata direttamente dalla madre Ornella Vanoni durante le interviste che ha rilasciato nella sua lunga carriera. Cristiano è nato nel 1962 dall’amore tra la cantautrice e Lucio Ardenzi, scomparso nel 2002 a Roma e conosciuto con il nome d’arte Lucio Minunni, impresario teatrale e talent scout.

Ornella Vanoni aveva sposato Ardenzi nel 1960: il loro matrimonio è durato 12 anni, durante i quali appunto è nato il suo primo e unico figlio, Cristiano. Il rapporto con Lucio nacque quasi per caso, come lei stessa ha confessato in un’intervista: “Non sapevo cosa fare di me. Mi ero lasciata con Strehler che era sposato, amavo Paoli che era sposato, incontro Ardenzi, mi sposo”.

L’incontro con Lucio riuscì a cancellare il dolore della travagliata storia con Paoli e dei suoi tradimento, regalandogli il gioiello più bello, il suo Cristiano. Lei però, come accennato, in tutti questi anni ha tenuto il figlio lontano da gossip e palcoscenici, garantendogli una vita tranquilla e serena. Nel 2002, quando morì il suo ex marito, Ornella ha citato il figlio in una toccante lettera pubblicata dal Corriere della Sera, ringraziandolo Lucio di averglielo donato.

In un’intervista con Pino Strabioli, inoltre, l’artista ha ammesso che “per tutti i figli delle donne di successo è un po’ complicato” e raccontato di essere una nonna amorevole, “la più straordinaria del mondo”, anche se il suo rapporto con i nipotini è costantemente tenuto d’occhio dal figlio: “Mio figlio – ha ammesso ridendo sotto i baffi – mi guarda con sospetto”.

