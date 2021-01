Ornella Muti, chi è l’ex compagno Fabrice Kerhervé: età, foto, lavoro

Conosciamo meglio la storia dell’ex compagno di Ornella Muti, Fabrice Kerhervé: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Fabrice Kerhervè è divenuto celebre in Italia grazie alla sua relazione con l’attrice Ornella Muti, che si è conclusa proprio nel 2020 dopo tantissimi anni. Di dieci anni più giovane della celebre interprete, è nato nel dicembre 1965. Affascinante business man internazionale, di nazionalità francese, Fabrice ha anche la cittadinanza italiana, ed è un “networker, online marketer, autore, master leader, sognatore, fan della crypto-blockchain & amante della vita”, come si può leggere nella sua biografia sul profilo ufficiale Instagram.

Leggi anche –> Naike Rivelli furiosa con Celentano, non perdona la relazione con Ornella Muti

Ornella Muti, lutto gravissimo: il triste addio per la madre Ilse

Ornella Muti, le curiosità dell’ex compagno Fabrice Kerhervé

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La sua vita è stata sempre molto movimentata per lavoro dividendosi tra Francia, Spagna e Italia con la stessa Ornella Muti che aveva svelato in passato: “Io non faccio che pensare a lui e so che non m’innamorerò di un altro. Lui prova lo stesso sentimento”. La loro storia è stata vissuta anche a distanza per dodici anni prima dell’addio definitivo con le famiglie allargate: lo stesso Fabrice ha avuto quattro figli, che sono nati dalla sua precedente relazione. Ornella Muti, inoltre, ha viaggiato anche molto prima di vivere anche in Russia per un periodo come lei stessa aveva rivelato: “Una storia complicata: ci amiamo tanto, ma ci vediamo poco”.