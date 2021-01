By

Conosciamo meglio la vita dell’ex marito di Ornella Muti, Federico Fachinetti: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Della vita dell’ex marito di Ornella Muti, Federico Fachinetti, non si conoscono tante novità. I due sono stati spostati dal 1988 al 1996 e dalla loro relazione sono nati due figli, Carolina, che ha dovuto affrontare la dolorosa morte del compagno Andrea, scomparso nel febbraio 2020 a causa di un brutto male, e Andrea. Nel lontano 1994 sarebbe stato coinvolto anche in uno scandalo giudiziario venendo anche arrestato con l’accusa di bancarotta fraudolenta e di associazione a delinquere. In un articolo di quell’anno de la Repubblica si può leggere: “Rilevava società fallite – spiegano gli inquirenti – diceva che le voleva risanare, ma le svuotava completamente, ogni volta le portava alla bancarotta”.

Successivamente la vicenda è stata ben spiegata dagli inquirenti come riportato sempre dall’articolo de La Repubblica: “I soci, imprenditori e amministratori, sottraggono ogni volta le scorte in bilancio delle società, trasferiscono con alcune manovre gli assegni delle ditte sui loro fondi. Una volta duecento milioni, un’ altra qualche cosa di meno. I reati sono sempre connessi alla bancarotta fraudolenta, al falso in bilancio, ad altre ipotesi fallimentari. Le ditte alla fine vengono completamente svuotate di quello che hanno”.

Ornella Muti, curiosità sull’ex marito Federico Fachinetti

Proprio in quegli anni la celebre attrice Ornella Muti era molto famosa in Italia e questa storia gli complicò alcune vicende tradendolo anche con Celentano. Dopo tanti anni il loro rapporto è più che buono visto che si incontrano spesso anche con i figli. Federico è presente in alcuni scatti di famiglia che si possono ammirare sui vari profili social.