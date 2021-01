Milly Carlucci fa fuori Guillermo Mariotto, cosa è accaduto davvero

Milly Carlucci svela la verità sull’assenza di Guillermo Mariotto ne “Il cantante mascherato”: ecco cosa è successo tra di loro.

Sta per iniziare la nuova edizione dell’amatissimo programma di Milly Carlucci “Il Cantante Mascherato”. Rispetto alla scorsa edizione, però, il pubblico si è chiesto perché questa volta tra i giudici non ci sarà Guillermo Mariotto. Dopo diversi gossip particolarmente cattivi, la Carlucci ha deciso di svelare la verità sull’assenza dell’uomo.

Milly Carlucci esclude Guillermo Mariotto, ecco perché

Milly Carlucci aveva svelato quali sarebbero state le nuove maschere in gara già prima della fine del 2020, e successivamente ha confermato che tra la giuria presente in studio ci sarebbero stati anche Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Flavio Insinna. Il pubblico ha subito notato l’assenza di Guillermo Mariotto: al suo posto potrebbe entrare in studio Costantino Della Gherardesca, gossip che per il momento non è ancora stato confermato.

Milly Carlucci ha deciso di spegnere tutti i gossip. Sul web infatti si parlava già del fatto che il comportamento di Guillermo durante l’ultima edizione di “Ballando con le Stelle” non fosse piaciuto alla conduttrice, che avrebbe dunque deciso di escluderlo dai programmi futuri in seguito ad una violenta lite. Milly ha sciolto tutti i dubbi tramite un video pubblicato su Instagram.

“Mi sono molto divertita ad ascoltare tutto il brusio che è nato intorno alla non presenza di Guillermo Mariotto ne “Il cantante mascherato”. E voi amici dei social siete meravigliosi perché fate nascere delle bombe sulle notizie. Allora, questa è la verità: Guillermo non sarà a “Il cantante mascherato”, ma non perché abbiamo litigato, perché Guillermo è il mio adorato Guillermito che porto proprio nel cuore, ma semplicemente perché noi, l’anno scorso, abbiamo chiesto a lui così come abbiamo chiesto ad Ilenia Pastorelli di darci una mano e Guillermo, dopo il clamoroso “Ballando con le stelle” di quest’anno, noi ce lo vogliamo un po’ preservare. Quindi, amici, nessuna diatriba, nessuno scandalo. Rivedremo Guillermo a “Ballando con le stelle”. Insomma, sembra che tra i due sia tutto a posto e che Mariotto tornerà presto al fianco della Carlucci.