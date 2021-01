Martina Sorvillo, morta a 24 anni: era incinta al quarto mese

Martina Sorvillo è morta a soli 24anni. Una vita stroncata che vede spezzarsi anche il sogno di diventare madre.

La vita di questa giovane ragazza era simile a quella di tante altre coetanee. L’unica differenza è che era incinta di ben quattro mesi.

La tragedia ha colpito duramente la famiglia e tutta la comunità. Un futuro radioso strappato via da un male improvviso.

Martina Sorvillo, morta a 24 anni: un fulmine a ciel sereno

La 24enne era la nipote di due storici ristoratori di una famosa attività commerciale di Santa Chiara. Tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia duramente provata da questa doppia perdita.

Martina Sorvillo è stata colpita da un’embolia polmonare. Sfortunatamente, i medici non hanno potuto fare nulla per salvare il feto. Questo si trovava a una stadio troppo precoce di gestazione. Sgomento e dolore sono le uniche parole per descrivere ciò che stanno provando i familiari e conoscenti in questo momento. I funerali si sono tenuti nella giornata di ieri.

Tra i molti messaggi di cordoglio anche quello dell’Isis Elena di Savoia dove si era diplomata la giovane: “L’intero Istituto è vicino alla famiglia per l’assurda perdita. Noi vogliamo ricordarla così, sorridente e spensierata con i suoi amici e i suoi professori poco prima del conseguimento del diploma. Ciao Martina”.

I social sono stati letteralmente inondati di messaggio d’addio. Una persona solare e spensierata che lascia un vuoto immenso nel cuore di tutte le persone che la conoscevano. “Stella mia corri forte…tu e tuo figlio in eterno sarete uniti. Continua ad amare il Nostro Sasy come solo io e te sappiamo fare. Ti ameremo in eterno“. Queste le parole scritte da una sua amica.