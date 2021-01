Lapo Elkann, la morte sfiorata nel gravissimo incidente automobilistico

Lapo Elkann, la morte sfiorata a fine 2019: ecco cosa successe dopo l’incidente automobilistico in Israele.

Forse non tutti ricordano l’incidente automobilistico che, a inizio dicembre 2019, cambiò la vita a Lapo Elkann. L’imprenditore 42enne si trovava in Israele, e venne coinvolto in un gravissimo incidente stradale mentre da Gerusalemme tornava a Tel Aviv. In quell’occasione Elkann rischiò di perdere la vita. L’imprenditore subì diverse fratture e venne trasportato in codice rosso all’Assuta Hospital di Tel Aviv. Lì entrò in coma per diversi giorni, motivo per cui la notizia dell’incidente divenne pubblica solo una decina di giorni dopo.

Lapo Elkann, l’incidente in Israele che gli ha cambiato la vita

Lapo stava tornando nella città di Tel Aviv dopo essere stato a Gerusalemme, dove si era recato per visitare il famoso Muro del Pianto. Le dinamiche dell’incidente sono state difficili da capire, poiché l’imprenditore aveva perso conoscenza. Era appena calata la sera e Lapo era solo in macchina, così fortunatamente non sono state coinvolte altre persone. Appena la sua situazione divenne stabile l’imprenditore venne trasferito in un ospedale svizzero.

Una volta ripreso abbastanza da poter parlare, Lapo concesse un’intervista in videochiamata al Corriere della Sera. “Voglio innanzitutto ringraziare Dio, e poi i medici israeliani e quelli europei. Voglio pregare per i ragazzi giovani che ho visto morire in Israele accanto a me nei letti delle emergenze dell’ospedale, gli amici che mi sono stati vicini, la mia famiglia. Voglio ringraziare Dio di avermi dato la possibilità di ridarmi la vita” disse Lapo ancora convalescente. Poi annunciò di voler profondamente cambiare la sua vita: “Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus, che non è un capriccio da bambino viziato. Umanamente Lapo Elkann non è come lo descrivono gli altri ma un uomo con il cuore aperto e che ha voglia di fare del bene. Con l’incidente ho capito che è questo il mio nuovo motto di vita”.