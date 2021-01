Katia Ricciarelli, perché è finito il matrimonio con Baudo: ecco la verità

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, il matrimonio da favola scoppiato dopo 18 anni d’amore: ecco cosa è successo.

Quella formata da Pippo Baudo e Katia Ricciarelli sembrava una coppia destinata a durare per sempre, ma purtroppo non è stato così. Forse non tutti conoscono i dettagli di questa burrascosa storia d’amore: Baudo e la ricciarelli si sono sposati nel 1986, ed inizialmente sembravano talmente innamorati da far credere al pubblico che sarebbero davvero stati insieme per sempre. Le due icone del mondo dello spettacolo italiano, però, si sono separate nel 2004 dopo non pochi tormenti.

La fine del matrimonio tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli hanno ottenuto il divorzio nel 2004, dopo 18 anni di matrimonio. I dettagli della crisi sentimentale che ha portato alla separazione non sono mai stati chiariti dai due diretti interessati, anche se entrambi hanno confessato pubblicamente più di una volta di aver sofferto moltissimo per ciò che è accaduto.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Potrebbe interessarti leggere anche —> Katia Ricciarelli, rivelazione su Pippo Baudo: “Ecco perché ci siamo lasciati”

Non sarebbe successo nulla di particolarmente grave all’interno della coppia, solo una separazione dovuta all’affievolirsi di un sentimento iniziato in maniera davvero impetuosa. Eppure per molto tempo Pippo Baudo e Katia Ricciarelli hanno smesso addirittura di parlarsi. Ma dopo anni di ostilità, finalmente la situazione sembra essersi riappacificata e oggi i due si trattano reciprocamente come vecchi amici. Tempo fa, dopo aver incontrato l’ex marito all’Arena di Verona, la Ricciarelli ha confessato di aver rimosso l’anno della separazione dai suoi ricordi.