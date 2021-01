Iva Zanicchi, prima il Covid poi il tumore del compagno Fausto Pinna

Iva Zanicchi è reduce da una dura battaglia contro il Covid. Ora deve affrontare anche il tumore del suo compagno.

Sono tempi molto duri per la Zanicchi e il compagno. Lei ha dovuto fronteggiare il virus che sta imperversando nel mondo, mentre il compagno sta lottando contro un tumore.

Pinna e la Zanicchi sono molto legati e li unisce un grande amore. Il loro legame li ha sempre contraddistinti, ma vediamo quale sarà la loro prossima sfida.

Iva Zanicchi: prima il Covid e ora il tumore di Pinna

Fortunatamente, la conduttrice è riuscita a sconfiggere il virus ed è potuta tornare a casa. Ad attenderla il compagno Fausto Pinna che da tempo sta combattendo una battaglia contro il cancro.

I due sono una coppia da molti anni, ma per il momento non sembrano ancora esserci delle nozze in vista. Pinna è un uomo molto riservato. Sappiamo che è un produttore musicale e che vive insieme alla Zanicchi a Lesmo, in Brianza.

Il loro incontro è avvenuto nel 1986 quando la conduttrice era ancora sposata. Dopo il divorzio hanno iniziato potuto iniziare la loro storia è molto solida e il segreto sembra essere uno: il divertimento. “In una coppia non bisogna mai annoiarsi, e io e Fausto ci divertiamo molto. Non l’ho mai tradito, ma gli altri uomini li guardo eccome. Lui una volta ci ha provato a tradirmi, ma io l’ho beccato subito, in Sardegna”.

La scoperta del tumore è avvenuta mesi fa. Da quel momento si è sottoposto a diverse sedute di chemioterapia e ha cercato di affrontare la malattia con grande positività. “E’ un toro, è forte ma credo che ne usciremo. Ne parlo al plurale perché siamo insieme in questa cosa.” Queste le parole della Zanicchi.