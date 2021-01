Incidente Alcamo, schianto terribile tra due auto: famiglia distrutta FOTO

Terribile incidente Alcamo, coinvolto un nucleo familiare che tornava da una funzione religiosa. L’impatto è tremendo, finisce in tragedia.

Domenica di sangue sulle strade della Sicilia. A causa di un incidente stradale ad Alcamo un uomo ha perso la vita, dopo lo schianto della sua auto contro un’altra vettura. La vittima è stata identificata come un 40enne originario della Romania, Gabriel Fasie, che risiedeva a Paceco. Si tratta di una località di poco meno di undicimila abitanti situato in provincia di Trapani.

Fasie era al volante della sua Nissan Micra quando, di ritorno da una funzione religiosa, nei pressi dello svincolo di Alcamo è andato a scontrarsi contro una Peugeot 2006. Viaggiava con la sua famiglia, composta dalla moglie e dai loro bambini di rispettivamente 1, 7 e 10 anni. Tutti loro sono riusciti a salvarsi e hanno rimediato delle ferite di grave entità. Nonostante l’ingresso in ospedale ad Alcamo in codice rosso, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vittima. Le forze dell’ordine, accorse a seguito di una segnalazione, hanno subito provveduto a chiudere il tratto di strada interessato dall’incidente.

Incidente Alcamo, la famiglia della vittima soccorsa da altri automobilisti

Sono arrivati gli agenti della polizia stradale, il personale Anas ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno provveduto a recuperare i corpi estraendoli dai rottami dei veicoli incidentati. Inoltre hanno ripulito l’asfalto dai rottami. I mezzi di soccorso del 118 nel frattempo tardavano ad arrivare. E così i feriti sono finiti in ospedale grazie alla solerzia di una coppia di fidanzati, che ha provveduto a portare la donna ed i suoi tre figli piccoli alla struttura alcamese.

Gli agenti hanno svolto i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. La Micra con a bordo la famiglia e la vittima stava per entrare in autostrada quando poi è avvenuto lo schianto, in base a quello che è stato possibile osservare. Gabriel Fasie purtroppo è morto sul colpo, illeso l’altro conducente.