Hoara Borselli, chi è: età, vita privata e carriera dell’attrice. Scopriamo di più sulle tappe della carriera professionale e sul conto dell’attrice, conduttrice ed ex modella.





Classe 1976, Hoara ha avviato la propria carriera nel mondo della moda, per spostarsi poi nel mondo del cinema e delle serie televisive. Il pubblico la ricorda per essere stata anche opinionista in alcuni programmi tv.

Hoara Borselli, chi è: l’età, la vita privata e le tappe della carriera professionale dell’attrice

Nasce a Viareggio, nel 1976, Hoara, ed inizia da giovanissima a lavorare come modella e fotomodella. Nel 1992 partecipa a Miss Estate Festivalbar, dove si aggiudica la fascia di Miss Malizia. L’anno successivo, vince invece il tiolo di Fotomodella dell’anno. Il 1995 è l’anno del suo debutto televisivo, con Per favore, strozzate la cicogna e due anni dopo, approda a Panarea. Nello stesso anno, è tra le vallette, al fianco di Paolo Bonolis, in Il gatto e la volpe.

Agli inizi degli anni 2000, vediamo Hoara nel cast di diverse serie televisive, tra cui Centovetrine, Provaci ancora prof 2, Un medico in famiglia e Grandi domani.

Nel 2005 la Borselli vince la prima edizione di Ballando con le stelle, danzando assieme al maestro Simone Di Pasquale.

Nel 2006 Hoara è al fianco di Vincenzo Salemme nella conduzione di Famiglia Salemme Show e nel 2008 recita nella serie televisiva Vita da paparazzo. Dopo una pausa dalle scene per dedicarsi alla sua vita da mamma, su Radio Incontro Donna conduce il programma Attualmente Diverso. Dal 2019 è stata opinionista in diverse trasmissioni televisive, tra cui Non è l’Arena, Quarta Repubblica e Mattino Cinque.

La vita privata

Hoara è sposata dal 2009 con l’imprenditore Antonello Costignola e dal loro amore sono nati due figli, Margot, nel 2009 e Daniel, nel 2012.

Precedentemente, nella metà degli anni ’90, Hoara è stata fidanzata per sei anni con l’ex giocatore Walter Zenga.