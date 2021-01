Gina Lollobrigida, perché Andrea Piazzolla è accusato di circonvenzione d’incapace

Gina Lollobrigida è finita a processo con il suo collaboratore. Vediamo le accuse a carico di Andrea Piazzolla e i motivi dell’indagine.

La Lollobrigida e il suo manager sono finiti da tempo nell’occhio del ciclone. Col passare degli anni, Piazzolla si è avvicinato molto all’attrice tanto da essere considerato quasi un parente.

Ad aver intentato causa contro di loro sono stati il figlio di lei, Andrea Milko e il nipote Dimitri Skofic. Scopriamo altri dettagli.

Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla: un sodalizio durato anni

Nei mesi scorsi, Piazzolla era stato rinviato a giudizio. L’accusa è di circonvenzione di incapace, questa la disposizione del gup Emanuela Attura del tribunale di Roma. Secondo il pubblico ministero, l’uomo avrebbe raggirato l’attrice così da farsi nominare amministratore della società che gestisce i suoi beni, la Vissi d’Arte.

La Lollobrigida non ha mai nascosto la sua rabbia nei confronti di questa situazione: “Quando uscirà una legge che proibirà agli anziani di vivere la propria vita come vogliono, allora si potrà parlare di reato. A oggi questa legge non esiste e vivere come voglio mi sembra un diritto. Al contrario, un figlio che non si è mai occupato e preoccupato della propria madre è giusto che denunci chi lo sta facendo al suo posto?”.

Piazzolla e la Lollobrigida si conoscono dal 2009. Dopo un periodo in cui l’uomo collabora con gli assistenti di fiducia dell’attrice, gli viene affidato il ruolo di amministratore unico della “Vissi d’Arte”. Nel 2011 arriva la richiesta di sfratto ai congiunti della depandance della villa dell’attrice. Tre anni dopo ci sarà una prima causa intentata dal figlio per cercare di mettere la madre sotto tutela tramite un’amministratore di sostegno.

La causa si rivela un buco nell’acqua. La situazione diventa sempre più tesa. I familiari si allontanano e Piazzolla è sempre più vicino all’attrice. L’uomo riesce a conquistare la sua fiducia e la assiste in ogni momento. Il figlio Milko, il cugino Dimitri e Rigau intentano una nuova causa al collaboratore. Nel 2019, la pm Eleonora Fini aveva contestato a Piazzolla alcune operazioni sospette come la vendita di appartamenti vicino a Piazza di Spagna, l’acquisto di beni di lusso oltre che vari prelievi e bonifici. Ad oggi l’attrice vive con Andrea, la fidanzata Adriana e la loro figlia Gina.