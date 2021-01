Benedetta Rizzo è una donna di carriera all’anglosassone, con studi internazionali alle spalle, e soprattutto storico ex braccio destro di Enrico Letta. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Benedetta Rizzo è l’ex compagna di Francesco Boccia, col quale ha avuto due figli, e del giornalista Antonello Piroso. Segni particolari: capelli rossi, carnagione chiarissima e piglio manageriale. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Benedetta Rizzo

Nata a Roma (ma non è dato sapere quando), figlia del giornalista della Stampa Aldo, Benedetta Rizzo si è laureata nel 1992 presso la Luiss Guido Carli in Scienze Politiche. È stata ricercatrice in diversi centri di ricerca, tra cui l’Istituto Affari Internazionali e l’Arel. Ex capo comunicazione di RaiCom, già capo dello staff organizzativo per le celebrazioni del centenario del Coni, è stata amministratore delegato e partner della società di comunicazione Hdrà. È stata inoltre coordinatrice della redazione di Limes, autorevole rivista italiana di geopolitica.

Con Enrico Letta, come accennato, Benedetta Rizzo è stata capo della segreteria del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Governo Prodi e Consigliere del Presidente del Consiglio per Agenda Digitale. Nel 2005 ha fondato veDrò, il think thank delle giovani promesse imprenditoriali, di cui è stata presidente fino al 2013.

In un ritratto a lei dedicato tempo fa dal Foglio si leggeva dell’“inarrivabile fama” di benedetta Rizzo “di networker totale ed estrema”, al punto che da un appuntamento o da una riunione con lei si può uscire solo e soltanto avendo conosciuto come minimo almeno altre dodici persone, ed avendo appreso brevi cenni su mondi di cui neppure si sospettava l’esistenza…