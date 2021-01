Fabrizio Corona stupisce ancora: abbracciato a due uomini

By

Il profilo Instagram di Fabrizio Corona non dorme mai. Nel suo ultimo post l’ex Re dei Paparazzi annuncia una sorta di triplice alleanza…

Chi l’ha detto che Fabrizio Corona non ha il senso della famiglia? Nell’ultimo post pubblicato suo suo profilo Instagram l’ex Re dei Paparazzi si mostra in un selfie (forse non proprio recentissimo) coi “suoi” uomini, rivendicando l’orgoglio del proprio cognome.

Il nuovo “trio” Corona

“NOI , I CORONA . ❤️” scrive Fabrizio Corona nel post incriminato. Poche parole, ma che trasudano tutta la sua fierezza del nome che porta. Del resto, il papà e lo zio dell’ex Re dei Paparazzi sono stati due giornalisti di tutto rispetto e due grandi uomini. Quanto a lui, fa quel che può…

Le reazioni del popolo di Instagram al nuovo post di Corona sono variegate. “Dai che stasera lo prendi dritto dritto in quel posto 💦💦” scrive senza mezzi termini un utente in vena di sfottò. E un altro lo critica apertamente: “Lui si pensa Dio 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Stai inguaiat o frat ma propri assai … fai il signore non facen u fess”.

E ancora: “Da crown a clown è un attimo”. Oppure: “Stavi drogato fabbri?”. Ma c’è anche chi accoglie con entusiasmo il cambiamento di stile di Fabrizio Corona: “Devi tornare dinuovo cosi fabri! Sei spento da un bel po”. E qualcun altro lo omaggia esplicitamente: “Credo che Nina abbia una cattiva influenza sul ragazzo. Fabrizio sei un padre col cuore grande ma molto sfortunato”. Senza dimenticare ovviamente il figliolo: “Eh bhe..che dire….Carlos sempre meraviglioso❤️..😜”.

