Elvira Carfagna, prima moglie di Walter Zenga, attacca Andrea. La donna ha voluto dire la sua su quanto raccontato dal figlio del campione, all’interno della casa del GF Vip, in merito al suo controverso rapporto con il padre.





La prima moglie di Walter Zenga ha voluto prendere le difese del suo ex marito, rispetto alle dichiarazioni di suo figlio Andrea, all’interno del reality show. La Carfagna ha parlato in proposito di una “gogna mediatica”.

Elvira Carfagna, prima moglie di Walter Zenga, attacca Andrea e le sue dichiarazioni all’interno della casa del GF Vip

Da quando è entrato nella casa del GF Vip, Andrea Zenga si è lasciato andare, con gli altri concorrenti del reality show, a diverse confessioni in merito al suo controverso rapporto con il padre Walter. Il giovane ha dichiarato infatti di aver sofferto la totale assenza di suo padre. In particolar modo nei momenti più importanti della propria vita.

A prendere le difese dell’ex giocatore, è stata la sua prima moglie, Elvira Carfagna. Come si legge sulle pagine di Gossipnewsitalia.it, la donna ha parlato, rispetto alla vicenda, di una “gogna mediatica”, affermando che Walter Zenga, pur avendo delle colpe, non ne ha come genitore e che il suo ex marito non merita tanto accanimento. Dall’unione dei due è nato il primo figlio dell’ex calciatore, Jacopo, mentre dal secondo matrimonio di Zenga, con Roberta Termali, sono nati Andrea e il fratello Niccolò.

La Carfagna ha inoltre affermato che non è vero, come sostenuto da Andrea, che lui e suo padre non si parlano da anni. Lei stessa infatti ha dichiarato di averli visti insieme al matrimonio di suo figlio Jacopo. Secondo la donna inoltre chi avrebbe il diritto di lamentarsi sarebbe in caso suo figlio. Questo poiché, a seguito del tradimento, Walter lasciò la loro casa che il piccolo aveva solo un anno e mezzo, ma con il tempo i rapporti si sono riappacificati. La Carfagna ha inoltre sostenuto che certe questioni non devono, a suo avviso, essere affrontate in televisione. Elvira ha infine sottolineato di non sopportare che si parli male del padre di suo figlio.