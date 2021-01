Elvira Carfagna: chi è la prima moglie di Walter Zenga che l’ha difeso

Elvira Carfagna è la prima moglie dell’allenatore Walter Zenga, che ha detto la sua sugli attacchi del figlio Andrea.

Elvira Carfagna, la prima moglie dell’allenatore Walter Zenga, è arrivata in difesa dell’ex marito che è stato duramente attaccato dal figlio Andrea, che l’ha accusato di non voler più parlare con lui e suo fratello Nicolò. “Sono cresciuto con mia mamma e con mio fratello maggiore, Nicolò che sono per me sono le persone più importanti della mia vita.” – aveva raccontato Andrea – “Mentre con mio padre per una serie di motivi, non ho rapporti da circa 14 anni. Con questo non voglio farne assolutamente una colpa, diciamo solo che nel mio concetto di famiglia non riesco ad includerlo solo perché è mio padre.“. A difesa dell’ex marito, è arrivata, appunto, Elvira. Ma ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Elvira Carfagna, chi è la prima moglie di Walter Zenga

Elvira è nata a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, diventata famosa negli anni ’80, dopo aver vinto Miss Marche e dopo essersi sposata con l’allora portiere dell’Inter e poi della nazionale, Walter Zenga. I due insieme hanno avuto un figlio, Jacopo. Il figlio di Zenga, avuto con Roberta Termali, Andrea, di recente ha accusato il padre di essere stato poco presente nella sua vita. Così oggi è intervenuta Elvira: “Basta con questa gogna mediatica: Walter può avere anche delle colpe – quale genitore non ne ha – ma non merita tanto accanimento.”

“Non è vero che non si parlano da anni e io lo posso testimoniare: al matrimonio di mio figlio, Jacopo, nel giugno 2019, sono stati almeno 40 minuti a parlare.” – ha proseguito Elvira – “Ero nel tavolino affianco al suo, cosa si siano detti non lo so, ma hanno dialogato. Quello che non sopporto, insomma, è questo can can che si è scatenato.”

Ormai i ragazzi sono grandi e sarebbe il caso di smetterla e comunque devo anche dire che se Andrea non si chiamasse Zenga di cognome non sarebbe mai approdato al Grande Fratello Vip.”