Elisabetta Canalis posa seminuda: il bottone si apre proprio lì…

Elisabetta Canalis torna a deliziare i suoi fan e followers di Instagram con una splendida foto. Vedere per credere.

Il gelo invernale comincia a farsi sentire, in Italia e non solo. Ma i fan e followers di Elisabetta Canalis su Instagram non hanno nulla da temere: ci pensa lei a tenere la temperatura alta, anzi bollente…

Lo scatto da capogiro di Elisabetta Canalis

L’ultimo post di Elisabetta Canalis su Instagram è (quasi) muto: “Le foto di @mickaelatombrockphotos ❤️” si limita a scrivere la showgirl, modella e attrice italiana – sarda per la precisione – naturalizzata statunitense. E non è un caso, perché lo scatto da lei pubblicato parla da sé.

Elisabetta Canalis si mostra al suo fedelissimo e affezionatissimo pubblico virtuale quasi nuda, in stile vedo-non vedo: un caldo maglione scollato lascia intuire che sotto la Nostra non indossi nulla. E all’altezza dell’inguine un bottone aperto (non sarà certo una coincidenza) manda in visibilio gli utenti del social network, maschietti in primis, titillando le loro fantasie più segrete.

Il volto sereno e disteso, avvolto in una luce soffusa che al solo guardarla trasmette calore, la chioma folta e morbida, lo sguardo ammiccante e un po’ malizioso, la pelle immacolata e le forme perfette fanno il resto: resistere di fronte a tanta bellezza e sensualità è quasi impossibile.

Le reazioni degli utenti? Ovviamente entusiastiche: “Morirò invecchiando nella speranza che quei bottoni si aprano 🤣🤣😍”, scrive uno di loro. “Sguardo malupino…ajo’…😜😘” chiosa scherzosamente un altro. E un altro ancora, più diplomaticamente: “Sei splendida Ely dentro e fuori😘”. E la Nostra gongola…