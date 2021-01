Domenica In, Lapo Elkann e la gaffe con Mara Venier appena entrato in studio. Lapo è stato ospite questo pomeriggio della trasmissione di Rai 1. Il suo gesto ha creato grande imbarazzo con la conduttrice e una pioggia di critiche sui social.





Dimentico della pandemia attualmente in corso in tutto il mondo e delle norme sul distanziamento sociale, imposte al fine di frenare il dilagare del Coronavirus, oggi Lapo ha compiuto un gesto che ha lasciato di sasso tutto il pubblico televisivo e sul web.

Domenica In, Lapo Elkann e il gesto che fa calare il gelo in studio e imbarazza Mara Venier

L’attesissimo ospite del programma domenicale di Rai 1 non ha di certo oggi tradito le aspettative. Lapo Elkann infatti, appena entrato nello studio televisivo, ha compiuto un gesto davvero inaspettato, che ha lasciato tutti stupiti e attoniti. Pronta è stata fortunatamente la reazione di Mara Venier ma un grande imbarazzo è stato avvertito dai telespettatori e dal pubblico in rete.

Lapo ha fatto il suo ingresso in studio con un look piuttosto casual. Il rampollo di casa Agnelli indossava infatti un paio di jeans e una maglietta e sfoggiava il suo ciuffo biondo platino. Sul viso Lapo indossava inoltre la mascherina. Non appena entrato in studio però, Elkann si è subito abbassato la sua protezione e si è diretto verso Mara per baciarla. Il gelo è calato a questo punto in studio, dal momento che naturalmente in questo periodo non è pensabile scambiarsi effusioni di questo genere, per di più all’interno di un programma televisivo.

Immediata è stata fortunatamente a quel punto la reazione della Venier. Mara infatti con uno “scatto” si è prontamente allontanata, evitando il contatto con il suo ospite.

Una pioggia di commenti ha ben presto invaso la rete. Sono stati infatti in molti gli utenti che hanno avuto da ridire sulla gaffe di Elkann di questo pomeriggio.

Lapo Elkann che entra con la mascherina, se la leva dopo due passi, si avvicina alla Venier e prova a baciarla. Direi che possiamo saltare la domanda “come stai?” #domenicain — Simone Rausi (@EpurSimone) January 17, 2021

Lapo Elkann è da quasi un anno che non ci si può baciare e abbracciare, dove vivi? Sulla luna? #domenicain — Paola Manzone (@LaPaoEmme) January 17, 2021