Chi sono i figli di Ornella Muti: Naike Riveli, Carolina e Andrea Fachinetti

Ornella Muti è una grande attrice italiana che nel tempo è anche diventata madre di tre figli. Scopriamo chi sono e cosa fanno.

La Muti è nata il 9 marzo 1955 e il suo amore per la recitazione la porta a diventare una vera star internazionale. Con la sua bellezza mozzafiato sbarca anche in America. Lì fa appare in diverse produzioni di Hollywood e nel 1944 viene eletta la donna più bella del mondo.

Negli anni, l’abbiamo essere travolta da numerosi scandali e gossip soprattutto per le sue relazioni d’amore. Scopriamo di più sulla sua vita e sui suoi figli.

Ornella Muti: chi sono i figli e che lavoro fanno

L’attrice ha alle spalle due matrimoni dai quali sono nati i suoi tre amatissimi figli. il suo primo amore è stato Alessio Orano, un attore molto famoso negli anni Settanta. I due si sono conosciuti sul set del film “La moglie più bella” di Damiano Damiani. Tra i due sboccia subito l’amore che sfocia nel matrimonio nel 1975. Sfortunatamente, sette anni dopo, la loro unione naufraga.

Dopo un primo matrimonio andato male, la Muti incontra José Luis Bermúdez de Castro, un produttore cinematografico. I due vivono una storia intensa che non confluirà mai nelle nozze. Dal loro amore nasce Naike Rivelli che ha preso il cognome della madre. La Muti infatti si chiama Francesca Romana Rivelli. L’attrice aveva scoperto di essere incinta sul set di “Romanzo Popolare”. Per quanto riguarda la vera identità del padre, tutt’ora non si sa se sia davvero de Castro. Dopo anni di smentite e presunte voci, il pubblico non ha ancora una risposta.

Nel 1988, arriva poi l’incontro con Federico Fachinetti. I due si sposano subito, ma anche questa volta, il matrimonio naufraga dopo otto anni. Insieme hanno però due figli: Carolina e Andrea.

Naike è certamente la figlia più conosciuta. Negli anni l’abbiamo vista nei panni di cantante, modella ed attrice. Nel 2015 ha anche partecipato con il fratello a Pechino Express, ma non hanno potuto concludere il programma a causa di motivi personali. Per quanto riguarda Carolina e Andrea, i due sono entrambi attori. Carolina ha anche subito un grave lutto dato che nel 2020 ha perso il compagno, Andrea Longhi.