Calciomercato, Giampaolo e Gotti a rischio: i possibili sostituti

Risultati non troppo esaltanti per Torino e Udinese: i due allenatori Marco Giampaolo e Luca Gotti rischiano davvero tanto

Il Torino non sa vincere. La compagine granata, guidata da Marco Giampaolo, non è riuscita a collezionare i tre punti contro un ottimo Spezia, che ha giocato per buona parte della sfida con un uomo in meno a causa dell’espulsione di Vignali. E così ora l’ex tecnico di Sampdoria e Milan è a rischio esonero con le riflessioni dell’ultim’ora del presidente Cairo, pronto a rivoluzionare a gennaio la guida tecnica. Tante chances che ha avuto finora Giampaolo, ma la squadra non riesce ad esprimere un livello di gioco soddisfacente. In pole per sostituirlo ci sarebbe Davide Nicola, ex tecnico di Genoa e Crotone.

Calciomercato, Gotti come Giampaolo: esonero in vista

Quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate di Serie A: l’Udinese non riesce più a vincere nemmeno con un De Paul in uno stato di forma impressionante. Ancora in gol il talentuoso argentino contro la Sampdoria, che poi è riuscita a ribaltare il risultato con le reti di Candreva e Torregrossa. Esonero in vista così anche per l’allenatore dei friulani, Luca Gotti, pronto ad essere sostituto fin da subito per dare una scossa alla squadra che non sta vivendo un buon momento. In pole, invece, qui ci sarebbe Walter Zenga, già vicino alla compagine bianconera in estate.