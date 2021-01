C’è posta per te, perde la dentiera in studio: la reazione di Maria De Filippi

La storia della signora Sarina ha provocato risate a non finire a C’è posta per te: la donna, mentre parlava, stava perdendo la dentiera

Ancora un colpo di scena durante l’ultima puntata di C’è posta per te, andata in onda su Canale 5 sabato 16 gennaio 2021. La storia di una donna anziana è stata davvero coinvolgente con tante risate che hanno divertito tanto il pubblico. La signora Sarina, inoltre, mentre parlava, però, è stata protagonista in negativo con la dentiera che le stava cadendo incredibilmente. Il filmato ha fatto il giro dei social provocando ancora tanto divertimento ai telespettatori che seguono costantemente le storie emozionanti del programma Mediaset.

C’è posta per te, scena tagliata: il motivo

La scena, che è diventata virale sui social, non è stata mandata in onda successivamente nella puntata di sabato 16 gennaio. La decisione è stata presa dalla stessa conduttrice Maria De Filippi insieme alla produzione del programma di Canale5 per non mettere in imbarazzo la signora Sarina. Così gli autori hanno voluto tagliare questa parte quando la signora Sarina si copre la bocca con la mano per evitare che cadesse la dentiera. Maria De Filippi ha fatto finta che non fosse successo nulla continuando nella discussione, ma la decisione definitiva è arrivata.