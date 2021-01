Bellugi, parole a sorprese su Moratti dopo il dramma: “Non me l’aspettavo”

L’ex calciatore Mauro Bellugi ha perso entrambe le gambe dopo essersi ammalato per il virus. E svela un aneddoto che riguarda Moratti su ciò.

Poche settimane fa Mauro Bellugi, ex calciatore dell’Inter tra gli anni ’60 e ’70, aveva subito l’amputazione di entrambe le gambe per complicazioni legate al Coronavirus. Il 70enne di Buonconvento era risultato positivo e questo aveva richiesto un suo immediato ricovero in ospedale, dove poi i dottori hanno dovuto procedere con la difficile decisione. Ma ne andava della vita dello stesso Bellugi, il quale però ha dato dimostrazione di grande forza d’animo dicendo di ispirarsi ad Alex Zanardi.

Un altro campione, il bolognese, che subì la stessa sorte nel 2001 e che ora sta combattendo un’altra dura battaglia per la sua vita. Da Bellugi, nel corso di una sua ospitata a ‘Tiki Taka’ – La Repubblica del Pallone, arrivano parole di ottimismo nonostante tutto. Ed anche un ringraziamento. “È per Massimo Moratti. Mi ha detto che vuole sostenere in tutto e per tutto tutte le spese mediche che dovrò affrontare per la mia riabilitazione. Mi ritiene uno di famiglia, io ero difensore nell’Inter all’epoca della presidenza di suo padre Angelo. Poi conosco sua moglie e suo figlio. Angelo Moratti era un vero signore, mi regalò una villa a Stintino dopo che firmai per i nerazzurri”.

Bellugi, la D’Urso lo ospita per parlare del suo dramma

Nella serata di domenica 17 gennaio 2021, Bellugi ha preso parte a ‘Live – Non è la D’Urso’, per parlare della situazione che lo ha colpito e che gli ha cambiato la vita a 70 anni. Già a ‘Tiki Taka’ aveva detto di essersi ritrovato con entrambi gli arti inferiori in cancrena.

Ma anche che non aveva alcuna intenzione di morire: “Lo devo a mia moglie, mia figlia ed ai tanti amici che ho. Io un eroe come Zanardi? Non scherziamo, lui è di un altro pianeta e ha fatto cose incredibili fino al suo sfortunato incidente dello scorso giugno”.