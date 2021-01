Andrea Pirlo, chi è la compagna Valentina Baldini: età, foto, lavoro

Tutto quello che sappiamo su Valentina Baldini, compagna di Andrea Pirlo e madre dei suoi due figli, Leonardo e Tommaso, gemelli.

Nella notte dedicata all’addio al calcio di Andrea Pirlo, due anni fa, tutti hanno notato la sua bellissima fidanzata tra gli spalti, Valeria Baldini, che è accanto all’allenatore da ormai diversi anni. Figlia di buona famiglia, PR e madre di due dei quattro figli di Pirlo, Leonardo e Tommaso, ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Valeria Baldini, chi è la fidanzata di Andrea Pirlo

Lo ha conquistato dopo la fine del matrimonio con Deborah Roversi, il nuovo amore di Andrea Pirlo è la bellissima Valeria Baldini, con cui sta insieme dal 2014 e con cui ha avuto due figli gemelli nell’agosto del 2017. Prima di lui, Valeria è stata con un rampollo della Torino bene, amico della famiglia Agnelli, Riccardo Grande Stevens ma si sono lasciati, come ha raccontato poi la stessa Baldini: “Ci siamo lasciati dopo dieci anni insieme. Non porto nessun rancore ma vorrei specificare che ci sono anche altre componenti che entrano in gioco in una separazione come le patologie, come per esempio lo shopping compulsivo.”

Valeria è di origine torinese, nata in una famiglia molto benestante del capoluogo piemontese e di lavoro fa l’immobiliarista. Da Pirlo ha avuto due gemelli e ha raccontato l’esperienza di una doppia gravidanza. “Sono 2 gemelli, domani compiono un mese e nel frattempo sono dimagrita e mi sento piena di energia. Così felice io non mi sono sentita mai.” – aveva raccontato.

Riguardo alla gravidanza, Valeria ha raccontato della rottura delle acque di notte e la fuga in ospedale, sul suo blog personale dove racconta fatti personali, pur essendo una persona molto riservata.