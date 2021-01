Andrea Fachinetti, chi è il figlio di Ornella Muti che sogna di fare il regista

Andrea Fachinetti è il figlio della famosa Ornella Muti. Scopriamo tutto su di lui, sulla sua carriera e il suo sogno di diventare regista.

L’uomo è nato a Roma e ha 32 anni. Da sua madre ha preso l’amore per la recitazione, ma anche la bellezza. E’ proprio grazie a questa caratteristica che è diventato un modello per Armani.

Il 32enne è nato dall’unione di Ornella Muti e Federico Fachinetti. La prima è una delle attrici italiane più rinomate, mentre del secondo non si hanno notizie certe. Le poche informazioni che lo riguardano, lo vedono coinvolto in accusa di bancarotta fraudolenta nel 1994.

Andrea Fachinetti: il figlio di Ornella Muti che vuole fare il regista

L’uomo ha due sorelle: Carolina e Naike. La prima è figlia anche lei di Fachinetti, mentre la seconda è nata dall’unione della madre e di un uomo dall’identità sconosciuta.

Nella sua carriera ha sfilato su numerose passerelle di moda e ha partecipato a diverse produzioni. Tra queste troviamo: “Genitori e Figli: agitare bene prima dell’uso“, “I Medici” e “Scusa ma ti chiamo amore“. Nonostante queste apparizioni, il pubblico italiano è diventato familiare con il suo nome solo con la sua partecipazione a Pechino Express.

Nell’adventure-game non era solo, ma l’abbiamo visto in compagnia della sorella Naike. Sfortunatamente per loro, l’avventura si è conclusa prima del previsto dato che si sono dovuti ritirare per problemi personali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Fachinetti (@andreafachinetti87)

Oltre alla recitazione, alla moda e alle apparizioni in tv, il 32enne ha anche un altro obiettivo: diventare regista. E’ per coltivare questo sogno che ha abbandonato gli studi di Economia alla LUISS e si è trasferito a New York per studiare alla New York Film Academy. Per quanto riguarda la vita amorosa, Fachinetti è legato a una ragazza di nome Carol. I social li mostrano in fughe romantiche in vari paesi del mondo oppure mentre stanno facendo arrampicata.