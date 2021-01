Alba Parietti provoca suo figlio: “Ho trovato un altro uomo”

Nel suo ultimo post su Instagram Alba Parietti si rivolge pubblicamente al figlio Francesco Oppini, punzecchiandolo su più fronti…

Di recente Alba Parietti è tornata alla ribalta nel mondo dello spettacolo per via della partecipazione del figlio, Francesco Oppini, al Grande Fratello Vip. Un tema ancora “caldo”…

Alba Parietti show per Francesco Oppini

Nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram Alba Parietti si rivolge pubblicamente all’amatissimo figlio Francesco Oppini, punzecchiandolo su più fronti. Pubblicando una foto del ragazzo con gli occhi puntati su suo telefonino, l’Alba Nazionale scrive: “@francesco_oppini_82 Che preoccupato guarda il telefono la domenica pomeriggio perché la mamma non gli ha ancora fatto le solite 27 telefonate a cui è abituato”.

Poi Alba Parietti lancia una provocazione al pargolo: “Non sarà che ho trovato per caso un altro fidanzato? Tipo Sonny come nello scherzo delle iene? 😂😂😂😂😂😂 @grandefratellotv“. E infine lo esorta a non starsene con le mani in mano: “Prepara le valigie che domani devi andare a Roma per il grande fratello Gino”.

I fan e followers della showgirl hanno molto apprezzato quest’ultimo siparietto virtuale. “@albaparietti sei grande👏❣️❣️❣️❣️❣️” scrive un fan di Alba Parietti. Un altro le esprime la sua riconoscenza: “Grazie dello spoiler Alba, almeno abbiamo la certezza della presenza 🤣🤣🤣”. Un altro invece la invita a riflettere: “io non vivo piu coi miei da quando avevo 18 anni, ora ne ho quasi 28, loro abitano a lissone, io milano. Però con mamma ci sentiamo tantissime volte durante la giornata.. è normale, anzi dovrebbe essere cosi tra mamma e figlio/a ❤️❤️❤️”. E giù like…

