Pupo innamorato di un uomo, la rivelazione in diretta tv

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo Pupo sorprende la conduttrice svelandole di essersi innamorato di un uomo.

La presenza di Pupo come ospite riserva sempre delle sorprese. Il cantante è un uomo che ha avuto una vita sopra le righe e ricca di tanti risvolti che rendono interessante ascoltare le sue interviste. Da anni è noto di come l’artista abbia trovato un equilibrio con la moglie e l’amante, alle quali dedica lo stesso quantitativo di tempo e che ama entrambe. Al di là di questo insolito equilibrio coniugale, Pupo ha avuto tantissime conquiste nel corso di questi anni, di cui a volte ha parlato ma mai soffermandosi troppo sul rapporto che ha avuto con loro.

La presenta di oggi nella puntata di Verissimo è iniziata con un ricordo dei genitori: “Mio padre era come me, un uomo solare e divertente. Ma anche triste e a tinte nere come il gioco d’azzardo. Ho iniziato a 13 anni a giocare a poker, l’ho ereditato da lui”, spiega il cantante che successivamente ha aggiunto: “La mia mamma è la vera vittima di questa scuola, aveva marito e figlio con lo stesso vizio. Oggi, la mia mamma soffre di un’importante demenza senile. Da un anno vive in un istituto dove è curata alla perfezione. Quando l’ho vista l’ultima volta abbiamo cantato per quaranta minuti, si sono commossi tutti gli operatori”.

Pupo, la rivelazione in diretta tv è sorprendente

Come spiegato sopra, Pupo ha la nomea del conquistatore di donne, quindi l’ultima cosa che qualcuno si aspetterebbe è che confessasse di essere stato innamorato di un uomo, eppure è esattamente ciò che è successo questo pomeriggio a Verissimo. Il cantante ha ammesso candidamente: “Sotto il profilo sentimentale non ho mai avuto nessun paletto. Mi è capitato di avere un innamoramento per un uomo, Riccardo“. In un secondo momento Pupo ha anche chiarito che l’amore in questione è rimasto solamente platonico: “Un amore senza un risvolto sessuale. Aveva problemi con le sostante stupefacenti, volevo aiutarlo”.

