Verissimo, ospiti e anticipazioni: tutte le novità del 16 gennaio

Nuovo appuntamento con Verissimo in onda su Canale5 a partire dalle 16: ecco tutte le anticipazioni della puntata di oggi

Appuntamento oggi, sabato 16 gennaio, su Canale5 a partire dalle 16 con “Verissimo” con la conduzione della fedelissima Silvia Toffanin. Numerosi ospiti anche per quanto riguarda la puntata odierna, tra cui ci sarà Carla Fracci, icona della danza a livello mondiale ed è considerata tra le più grandi ballerine del Novecento. Successivamente arriveranno in studio le due protagonista della serie dedicata alla moda “Made in Italy“, Greta Ferro e Fiammetta Cicogna. La nuova fiction è andata già in onda mercoledì sera in prima serata su Canale5.

Leggi anche –> Cristiano Malgioglio piange a Verissimo: “Non riesco a raccontarlo”

Leggi anche –> Made in Italy, chi è l’attrice Greta Ferro, età, foto, dove l’abbiamo già vista

Verissimo, ospiti e anticipazioni: le novità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

In studio per la prima volta insieme a Verissimo Iva Zanicchi e Orietta Berti per raccontare tutti i dettagli della loro amicizia. Orietta parteciperà così per la dodicesima volta al Festival di Sanremo 2021 e rivelerà ciò che è successo negli ultimi mesi, anche dopo il contagio da Covid-19 che ha colpito lei e il marito Osvaldo. Infine, arriverà l’opinionista del Grande Fratello Vip Pupo con Matilde Brandi e Fabio Canino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)