Vaccino Moderna, congelatore guasto: perse 800 dosi

Disastro Vaccino Moderna, congelatore guasto a Forlì: perse 800 dosi all’Ospedale Morgagni Pierantoni, ipotesi errore umano.

Nel giorno in cui Pfizer annuncia la drastica riduzione delle dosi vaccinali per l’Italia a partire dalla settimana prossima, da Forlì arriva una vicenda che farà molto discutere. Sarebbero infatti 800 le dosi di vaccino Moderna andate perse a causa di un guasto del congelatore a Forlì.

L’episodio si è verificato nelle scorse ore all’Ospedale Morgagni Pierantoni, che è il nosocomio cittadino. Diverse le ipotesi al vaglio in queste ore, tra cui quella che si sia trattato di un errore umano. Saranno le verifiche interne e le indagini a capire e stabilire cosa sia realmente accaduto.

Guasto al congelatore: addio a centinaia di dosi di vaccino Moderna

Stando a quanto si apprende, il congelatore era stato completamente revisionato nei giorni scorsi, ma l’altra sera ci sarebbe stato un nuovo guasto. Sembra anche che sia partito l’allarme per segnalare il guasto improvviso, ma tale segnale non è stato rilevato dall’operatore addetto. Quando ci si è accorti del guasto, sono poi partite tutte le procedure del caso, per somministrare cioè entro le dodici ore dallo scongelamento le dosi vaccinali. Purtroppo, solo 700 su 1500 erano effettivamente utilizzabili.

Insomma, gran parte delle dosi sono andate perdute ed è esplosa per questo una feroce polemica su cosa è accaduto e su possibili negligenze. Il direttore generale di Ausl Romagna, Tiziano Carradori, ha evidenziato: “È del tutto evidente che siamo di fronte ad un fatto grave. Stiamo conducendo una rigorosa indagine interna per capire l’esatta dinamica degli avvenimenti e per evidenziare le responsabilità. E tutto questo avrà conseguenze, come è ovvio che sia”.