Uomo ucciso, delitto in strada ad Ascoli: prima di morire svela chi è stato

Un uomo ucciso nel centro di Ascoli Piceno. Qualcuno lo assale di notte e lui riesce a svelare l’identità dell’assassino prima di spirare.

Ad Ascoli Piceno è avvenuto un delitto in strada, con un uomo ucciso nella tarda serata di venerdì 15 gennaio 2021. La vittima è stata identificata dalle forze dell’ordine accorse dopo una segnalazione da parte di un passante. Aveva 55 anni e risultava avere dei precedenti. Non era marchigiano ed era originario di Salerno.

Qualcuno lo ha colpito a morte più volte con un coltello. La vittima è morta poco dopo l’intervento dei soccorsi e non ha risposto ai tentativi di rianimarlo messi in atto dal personale medico del 118. Sembra però che l’uomo sia riuscito a fornire delle indicazioni in merito a chi sia il suo assassino. La strada, via dei Soderini, ha visto anche la disposizione delle transenne da parte delle forze dell’ordine.

Uomo ucciso, la vittima riesce a svelare il nome del killer

Poco dopo i carabinieri hanno poi fermato un cittadino rumeno, sospettato di essere l’autore materiale del delitto. Lui e l’uomo ucciso non avrebbero avuto problemi ma sembra che la vittima, che si chiamava Franco Lettieri, abbia avuto una discussione con un congiunto dello straniero.

Congiunto a sua volta già in carcere per reati di droga. Del caso si sta interessando la Procura di Ascoli Piceno, che ha aperto un fascicolo con l’accusa di omicidio volontario.