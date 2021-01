Test visivo, scimmia o puma: voi cosa vedete per prima?

Questo semplice test visivo ha lo scopo di delineare il vostro approccio alla quotidianità e ai problemi: cosa vedete?

Per il test di sabato siamo tornati ad un’immagine che crea un’illusione ottica grazie all’alternanza di bianco e nero e ai contorni delle figure. Come tutti i test che è possibile trovare su internet, anche questo ha come scopo quello di delineare alcuni tratti salienti della vostra personalità. Come vi approcciate alla vita di tutti i giorni? E come risolvete i problemi che vi si pongono dinnanzi?

L’idea di base è che il vostro cervello sia abituato a seguire una routine e dunque in un’immagine raffigurante più figure a cogliere quella che è associata al vostro approccio quotidiano. Chiaramente il risultato non può essere preso come una dimostrazione scientifica di ciò che siete e di come vi approcciate alla realtà, ma è esclusivamente illustrativo di come potreste essere.

Test visivo, scimmia o puma: voi cosa vedete?

Il test, esattamente come tutti quelli che trovate sul web, funziona in modo semplice: dovete osservare l’immagine ed individuare quale delle due figure vedete prima. In base a ciò che notate verrà tracciato un profilo che potete leggere sotto.

Il Puma

Se la prima cosa che avete visto è la testa di un puma, significa che siete delle persone dotate di una buona capacità di analisi. Quando vi viene chiesto di svolgere un compito lo fate al meglio delle vostre possibilità e lo portate a termine nel minor tempo possibile. La vostra capacità di analisi vi rende sicuri delle vostre opinioni e dei vostri metodi, ciò è positivo perché vi permette di non arrendervi davanti alle difficoltà. Tuttavia può essere anche controproducente poiché in alcuni casi vi può rendere poco umili: ascoltate il parere degli altri e riuscirete a diventare molto più empatici.

La scimmia

Se la prima cosa che avete visto, invece, è la scimmia che si arrampica sull’albero, può significare che siete delle persone molto creative. Siete spesso pieni di idee, ma il vostro approccio è molto approssimativo e se non riuscite a mettere ordine nella vostra vita e nel vostro modo di procedere vi sembrerà di non avere mai il tempo di realizzarle. Siete anche capaci di risolvere qualsiasi problema vi si pone dinnanzi, proprio il vostro lato creativo vi rende capaci di tirarvi fuori da situazioni d’impaccio con soluzioni estemporanee. La vostra unicità vi pone dentro una bolla, dalla quale fareste meglio ad uscire per ascoltare le richieste d’aiuto degli altri.

