Stasera in tv, C’è Posta per te: anticipazioni e ospiti di oggi 16 gennaio

Questa sera torna l’appuntamento con C’è Posta per te: anticipazioni e ospiti della puntata del 16 gennaio 2021.

Il 2021 di Mediaset e di Maria De Filippi è cominciato all’insegna della tradizione. Per questo primo mese dell’anno si va sul sicuro ed il sabato sera torna l’appuntamento con C’è Posta per Te (programma giunto alla 24a edizione). Già sabato scorso il pubblico ha dimostrato che la scelta di Mediaset è stata decisamente gradita: la trasmissione è stata seguita da 6.271.000 persone ed ha ottenuto il 28% di share.

Per questo secondo appuntamento stagionale, la De Filippi punta a bissare il successo di settimana scorsa, confermando o aumentando i dati d’ascolto. Per farlo proporrà storie di vita appassionanti e sofferte, vicende familiari e relazionali difficili, un format che da oltre un ventennio appassiona milioni di telespettatori. Parte della ricetta del successo, però, sono sicuramente gli ospiti famosi che accettano di partecipare per fare un regalo ai fan o convincere qualcuno a fare un passo indietro nella decisione presa.

C’è Posta per te, anticipazioni e ospiti del 16 gennaio

Il primo ospite della serata sarà Irama, rapper uscito da Amici e idolo delle ragazzine. Il cantante in questi ultimi anni è riuscito a consacrarsi come uno dei cantanti di maggiore successo del panorama nostrano, la sua ‘Mediterranea’ – uscita la scorsa estate – è stata una delle canzoni più scaricate e ascoltate del 2020. Per lui adesso si prospetta una partecipazione al Festival di Sanremo 2021, ma questa sera si renderà co-protagonista di una storia avvincente.

Dopo Irama sarà il turno di Giulia Michelini e Marco Bocci. I due attori saranno il regalo di una delle protagoniste di questa sera, la cui storia si promette molto emozionante. La coppia è molto amata dagli italiani, specie dopo il successo ottenuto dalla fiction che li vede entrambi protagonisti: Rosy Abbate.

