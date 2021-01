Sindaco morto, era un medico contagiato da un suo paziente

Addio a Costantino Ciavarella, il sindaco morto dopo avere compiuto la propria professione di medico. Lo ha infettato una persona positiva nel corso di una visita. La località di San Nicandro Garganico è in lutto.

Il Comune di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, piange il proprio sindaco morto a causa proprio del Covid. Lui si chiamava Costantino Ciavarella e ha contratto il virus nel corso dello svolgimento della propria professione. Ciavarella infatti, oltre a ricoprire la carica di primo cittadino della località pugliese, era anche un medico.

E risultava ricoverato in ospedale in terapia intensiva da subito dopo Natale. Lo scorso 26 dicembre il sindaco morto nel corso della pandemia in atto aveva dovuto ricorrere a delle cure urgenti al ‘Masselli Mascia’ di San Severo perché era rimasto contagiato nel corso dello svolgimento del proprio nobile lavoro. Viene infatti confermato il dettaglio non da poco che vede Ciavarella infettato da un paziente positivo al quale aveva compiuto una visita clinica.

Sindaco morto, Ciavarella sembrava migliorato poi il dramma

Appena qualche giorno fa il primo cittadino di San Nicandro Garganico aveva fatto segnare dei miglioramenti. Invece le sue condizioni sono precipitate di nuovo, fino a raggiungere una condizione di irreversibilità.

Eletto per rappresentare il centrodestra nella località foggiana, Ciavarella era in carica dal 2018. Tantissimi sono i messaggi di cordoglio che lo ricordano e che sono volti a sostenere la sua famiglia in questo momento così difficile.