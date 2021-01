Oroscopo del giorno, domenica 17 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

L’ultimo giorno della settimana è arrivato. Ecco a voi dunque le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 17 Gennaio 2021.

Gennaio ha oramai superato la metà dei suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa succederà durante la giornata di oggi. Che cosa avranno in serbo per noi gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 17 Gennaio 2021.

Domenica 17 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Il vostro cielo oggi sarà particolarmente intenso. Molto probabilmente sarete più sensibili del solito, il che non è necessariamente un fatto negativo. Sarà necessario il vostro impegno per perseguire i vostri obiettivi, tenetevi dunque pronti.

Toro. Durante la giornata di oggi fareste meglio a concedervi del sano relax. Un consiglio vincente potrebbe essere quello di non dare troppo peso alle malelingue e di fidarsi ciecamente del proprio istinto e delle proprie capacità.

Gemelli. Il vostro cielo sarà oggi particolarmente agitato. Qualche ansia e preoccupazione infatti colorerà di grigio la vostra giornata. Cercate di portare pazienza e di non innervosirvi più del dovuto, le cose si sistemeranno presto.

Cancro. La giornata di oggi si prospetta per voi decisamente serena. Cercate di allontanare in ogni modo i sensi di colpa e la malinconia, non vi porteranno da nessuna parte. La presenza di un buon amico potrebbe fare al caso vostro.

Leone. L’attuale periodo non è per voi uno dei più semplici. Tensioni e stress stanno infatti minando al vostro buonumore e alla vostra serenità. È necessario che riflettiate bene sul da farsi e che rimaniate per un po’ lontano dalle discussioni, specie se inconcludenti.

Vergine. La giornata di oggi sarà per voi proficua e brillante. I tempi sono maturi per gli affari e per le scommesse, dunque puntate tutto su di voi e sul vostro talento, non sbaglierete! Via libera anche in amore, un nuovo incontro potrebbe infatti sorprendervi.

Bilancia. Sono in arrivo delle belle soddisfazioni durante la giornata di oggi. Avrete dalla vostra parte Mercurio, Giove, e Saturno che vi regaleranno la forza necessaria per superare qualsiasi ostacolo senza problemi.

Scorpione. Durante la giornata di oggi sarebbe meglio che vi teniate lontano dai conflitti e dalle polemiche. Il vostro traguardo necessita ancora di qualche sforzo e sacrificio, dunque evitate di procrastinare e concentratevi il più possibile.

Sagittario. Le prossime ore saranno per voi un po’ turbolente. Moto probabilmente una delusione recente vi ha lasciati con l’amaro in bocca ed avete bisogno di un po’ di tempo per riflettere. Cercate di rimanere al fianco di un buon amico, saprà come aiutarvi.

Capricorno. La giornata si prospetta decisamente movimentata. Cercate di sbrigare tutte le questioni più urgenti in mattinata, in modo da potervi rilassare nel pomeriggio. Il consiglio migliore è quello di non stancarsi troppo, avete anche voi bisogno di riposare!

Aquario. La domenica si prospetta per voi abbastanza tranquilla. Il consiglio migliore è quello di allontanare i fantasmi del passato e di rimanere concentrati sulle questioni concrete. Avete del lavoro da sbrigare, perciò rimboccatevi le maniche e partite alla carica.

Pesci. Siete alla ricerca di stabilità ed armonia, dunque fareste meglio a ritagliare un po’ di tempo per voi e per le vostre riflessioni. È in arrivo un periodo intenso ed è bene che siate preparati a tirare fuori gli artigli e combattere.

