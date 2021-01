Meteo, gelo dalla Russia: arriva la neve a bassa quota al Centro-Sud. Le previsioni.

L’ondata di gelo dalla Russia, già annunciata nei giorni scorsi per questo weekend, sta arrivando sull’Italia portando un brusco abbassamento delle temperature, vento forte e nevicate al Centro-Sud, anche a quote basse.

La neve ha imbiancato già Abruzzo e Molise anche a bassa quota, sulle regioni del medio Adriatico sono previste nevicate anche per domenica 17 gennaio, fino in pianura. I fiocchi hanno imbiancato anche il Vesuvio.

Meteo, gelo dalla Russia: neve in arrivo a bassa quota al Centro-Sud

L’irruzione di aria fredda proveniente dalla Russia, che ha raggiunto l’Italia tra venerdì 15 e sabato 16 gennaio, portando nevicate anche a bassa quota al Centro-Sud, continuerà ad colpire l’Italia, attraversando i Balcani e colpendo l’Adriatico. Come prevede 3bmeteo.

Dopo le precipitazioni delle ultime ore, altre nevicate sono attese nella giornata di domenica 17 gennaio. Si formerà un fronte di bassa pressione sull’alto Tirreno che poi scivolerà verso Sud-Est, portando una nuova perturbazione. Questo fronte sarà particolarmente attivo sulle regioni meridionali, dove favorirà nevicate fino a quote molto basse sulle zone tirreniche, che in giornata si estenderanno a tutto il Sud Italia.

Anche le regioni orientali della Penisola continueranno ad essere colpite dal maltempo per effetto del fronte freddo proveniente dalla Russia. Sul medio Adriatico sono previste piogge e nevicate a bassa quota dalla sera.

Previsioni meteo in dettaglio

Nella giornata di domenica 17 gennaio avremo tempo migliore al Nord, con ampie schiarite, salvo cieli velati o parzialmente nuvolosi. Sono previste nevicate sulle Alpi di confine e nuvolosità irregolare su Liguria ed Emilia Romagna, con qualche fenomeno nevoso sporadico fino a bassa quota.

Il tempo sarà più nuvoloso al Centro, con piogge locali su Sardegna e regioni tirreniche. Previste, come abbiamo detto, nevicate a bassa quota, anche in pianura. La neve è attesa sulla Toscana al mattino e sul Lazio al pomeriggio. Sulle regioni adriatiche i fenomeni saranno inizialmente sporadici, ma si intensificheranno a fine giornata con piogge e nevicate anche a bassa quota tra Marche e Abruzzo.

La nuvolosità aumenterà al Sud, in particolare sui versanti tirrenici, con piogge deboli e nevicate fino a bassa quota in Campania. In serata nevicherà a bassa quota anche su Basilicata e Calabria. In Sicilia si alzerà la quota neve fino a 1.400 metri. Sul basso Adriatico i fenomeni saranno assenti o sporadici, con piogge a fine giornata e anche qui nevicate fino a bassa quota sul Molise e sul Gargano.

Le temperature si manterranno stabili o saranno in lieve aumento sulle regioni occidentali. I venti soffieranno tesi da Nord-Ovest e da Sud-Est, con rotazione a Grecale alla sera. I mari saranno molto mossi i bacini occidentali, dalla sera anche quelli orientali e meridionali.

Allerta meteo della Protezione Civile

Dalle prime ore di domani, domenica 17 gennaio, la formazione di un minimo depressionario sul Golfo Ligure, in graduale trasferimento sul Tirreno meridionale, determinerà un consistente aumento della ventilazione, dapprima sulla Sardegna, in estensione alle regioni tirreniche del Sud. Nel contempo, il richiamo di aria più fredda dai Balcani porterà locali nevicate sulle regioni centro-meridionali, fino a quote collinari in serata sul medio versante adriatico.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede fin dalle prime ore di domani, domenica 17 gennaio, venti da forti a burrasca nord-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, sulla Sardegna, in estensione a Sicilia e Calabria meridionale, con mareggiate sulle coste esposte.

Dal pomeriggio di domani si prevedono nevicate sparse al di sopra di 600-800 metri su Basilicata e Calabria, con apporti al suolo generalmente moderati e dalla sera al di sopra di 200-400 metri su Marche, Abruzzo e Molise, in estensione alla Puglia, con apporti al suolo generalmente deboli.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito web del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.