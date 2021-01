Massimo Ceccherini, bestemmia in diretta: la carriera a rischio per l’attore

Massimo Ceccherini nella sua vita ne ha combinate tante, nel bene e nel male. Una delle più grosse è stata una grave imprecazione in tv.

Massimo Ceccherini, uno degli attori comici più amati dal pubblico italiano, fu mandato via dall’Isola dei famosi (la prima volta che vi partecipò, nel 2006) per colpa di una bestemmia. Un errore che gli è costato molto caro. Ecco il retroscena.

Lo scivolone di Massimo Ceccherini

La carriera di Massimo Ceccherini è stata segnata di tanta gavetta, diversi successi e una serie di battute d’arresto spesso riconducibili proprio al suo carattere da “toscanaccio”. L’attore ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori, almeno fino a quando non è sbarcato all’Isola dei Famosi rivelando qualcosa di più di lui al pubblico, compreso il nome della sua compagna, Elena Labate, la donna che ha sposato e che gli è accanto ormai da qualche anno. La sua esperienza durò comunque poco per via di una bestemmia che lo riportò subito in Italia, con un lungo strascico di polemiche.

Tornasse indietro, sicuramente Massimo Ceccherini terrebbe la bocca ben chiusa. Dopo l’episodio della bestemmia, infatti, la sua carriera ha conosciuto un lungo periodo di stanca: lo si è visto pochissimo in tv, e il pubblico – particolarmente sensibile su questo fronte – ci ha messo del tempo per perdonargli quello scivolone. Del resto, la verve toscana e la battuta sempre pronta hanno fatto di Massimo Ceccherini un vero e proprio “personaggio”, spesso scomodo per la tv proprio perché fuori controllo e fuori dagli schemi. Un ciclone, insomma, per riprendere il titolo dei uno dei suoi più memorabili film…

